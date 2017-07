Kościół apeluje do polityków – Debata publiczna idzie w kierunku konfrontacji i konfliktu

2017-07-21 18:31

– Kościół apeluje do wszystkich ugrupowań politycznych, aby dążyły do porozumienia, które ma na celu dobro wspólne Polski i jej obywateli – powiedział odnosząc się do debaty nad reformą sądownictwa rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.

– Sprawy dotyczące zmiany systemu sądownictwa nie leżą w kompetencjach Kościoła. Niemniej jednak Kościół nie może nie zauważyć, iż debata publiczna w tej kwestii coraz częściej idzie w kierunku konfrontacji i konfliktu. W tej debacie jest zbyt mało” dążenia do porozumienia, które ma na celu dobro wspólne Polski. Tymczasem św. Jan Paweł II apelował o to w naszym parlamencie, zwracając się do wszystkich partii: Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli – niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro Ojczyzny” (Warszawa, 11.06.1999). Należy mieć nadzieję, że zwycięży faktyczna troska o państwo i praworządność. Nie jest to łatwe zadanie, ale jak mówi Ewangelia komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. Polacy mają prawo wymagać od polityków, aby byli przykładem troski o dobro wspólne, w tym także o kulturę języka, potrafiąc rozwiązywać napotykane problemy – mówił rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

