Szczecin: Jarmark Jakubowy i odpust parafialny w katedrze

2017-07-21 13:52

pk, mip / Szczecin / KAI

Odpust parafialny w parafii archikatedralnej i organizowany po raz 9. Jarmark Jakubowy składają się na rozpoczęte w piątek obchody uroczystości św. Jakuba, apostoła w Szczecinie. Głównym punktem obchodów będzie Msza św. odpustowa odprawiona we wtorek, 25 lipca.

Polub nas na Facebooku!

Duchowy program odpustowy rozpoczęło w piątek wprowadzeniem do rekolekcji dla wiernych parafii katedralnej. Duchowe przygotowanie do odpustu potrwa do poniedziałku. Rekolekcje wygłosi ks. dr Andrzej Krzystek - kanonik szczecińskiej kapituły katedralnej.

Również w piątek rozpoczął się również organizowany po raz dziewiąty Jarmark Jakubowy, który w zgromadził blisko 250 wystawców z Polski i zagranicy. Producenci zaprezentują wytwarzane tradycyjnie produkty regionalne i rękodzieło. Jarmark potrwa do niedzieli.

Reklama

- Idea jarmarku od początku towarzyszyła odpustowi św. Jakuba tak, żeby to był odpust żywy - przyznaje ks. Maciej Pliszka z Fundacji Dzieło Świętego Jakuba, twórca wydarzenia. Duchowny przypomniał, że idea jarmarku związana jest również ze św. Jakubem i pielgrzymowaniem do Santiago de Compostela. - To nasze małe Santiago, dlatego zachęcamy, żeby przychodzić, przyjeżdżać, przybywać na ten odpust z różnych części naszej diecezji - zachęca duszpasterz.

Główne uroczystości odpustowe odbędą się we wtorek, 25 lipca. Msze świętą o godz. 18.00 odprawi metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga. Hierarcha udzieli przy tej okazji święceń kapłańskich dwóm diakonom.

Działy: Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Tagi: Szczecin jarmark