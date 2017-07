Bydgoszcz: pielgrzymi w drodze na Jasną Górę

2017-07-21 10:33

jm / Bydgoszcz / KAI

Kilkuset pątników wyruszyło 21 lipca rano z bydgoskiej katedry w XIII Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. Dotrą oni do Częstochowy 31 lipca, pokonując ponad trzysta kilometrów.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Polub nas na Facebooku!

W tym roku hasłem przewodnim stały się słowa „Idźcie i głoście”. - Ta prawda gromadzi nas przed obliczem bydgoskiej Matki Bożej Pięknej Miłości. Ta prawda przynagla nas do tego, byśmy na pielgrzymich drogach stali się apostołami prawdy o Chrystusie. Prawdy o pięknie chrześcijańskiego życia, o wymaganiach, które niesie Ewangelia - powiedział ks. Jacek Salwa.

Kierownik pielgrzymki zwrócił uwagę na trzy tematy, które będą rozważane przez pątników: 300-lecie koronacji jasnogórskiego obrazu, 100-lecie objawień maryjnych w Fatimie oraz rok poświęcony św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu. - Czynimy z niego orędownika miłosiernej miłości. Miłości gotowej do tego, by się dzielić, wspierać i dawać drugiemu - dodał ks. Salwa.

Pątnicy dotrą do Częstochowy po jedenastu dniach wędrowania. - Pielgrzymka to przede wszystkim czas podziękowania Panu Bogu za to, co działo się przez ostatni rok. To również prośba o Boże błogosławieństwo, wsparcie i umocnienie. To dawanie świadectwa o swojej wierze. Poza tym modlę się o zdrowie dla rodziny oraz za Polskę, aby nasza ojczyzna była wierna Panu Bogu - powiedział Dariusz Sosnowski z grupy biało-żółtej.

Reklama

Po roku przerwy na szlak wyruszyła również grupa przezroczysta. - Idziemy i sobą - nawet nic nie mówiąc - głosimy. Jako grupa akademicka, przezroczysta, jesteśmy szczególnie zaproszeni do tego, aby ta biblijna przezroczystość, pozwalająca w człowieku zobaczyć Chrystusa, dokonywała się na pielgrzymim szlaku, a potem w życiu - podkreślił diecezjalny duszpasterz akademicki ks. Krzysztof Buchholz. - Wychodzimy w mocy Bożego błogosławieństwa, aby stawać się jedną pielgrzymią rodziną, która trwa, ciągle się umacnia, uświęca. Rodziną, która ma swój konkretny cel na Jasnej Górze zwycięstwa - zakończył ks. Jacek Salwa.

Do pielgrzymów wędrujących z Bydgoszczy dołączy grupa z Górki Klasztornej, a następnie kolejne grupy promieniste, które idą samodzielnie. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 31 lipca, pokonując ponad trzysta kilometrów.

Dla społeczności pielgrzymkowej Biuro Prasowe KEP utworzyło facebookowy fanpage i twitterowy hashtag #PolskaPielgrzymuje. Zamieszczać na nich można pielgrzymkowe filmy, zdjęcia, relacje i intencje. Najnowsze informacje z pielgrzymiego szlaku dostępne są również w serwisie specjalnym KAI www.pielgrzymki.ekai.pl.

Działy: Polska Jasna Góra

Tagi: Jasna Góra pielgrzymka