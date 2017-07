Bp Dajczak: Pozwólmy Bogu, aby stawiał nam pytania

2017-07-21 06:46

arw / Koszalin / KAI

- Jezus nie oczekuje od nas konkretnych deklaracji, wypowiedzianych słowem. Jezus pragnie odpowiedzi, którą dajemy własnym życiem - mówił bp Edward Dajczak do ewangelizatorów przygotowujących się w Koszalinie do głoszenia Dobrej Nowiny podczas Festiwalu Sunrise w Kołobrzegu.

Fot. Fotolia.com

Polub nas na Facebooku!

W tym roku blisko sto osób z całej Polski będzie tworzyło „Przystań z Jezusem”. Punktem wyjścia do rekolekcyjnych rozważań biskupa w siedzibie koszalińskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji było pytanie, które Jezus skierował do swoich uczniów: „A za kogo wy mnie uważacie?”.

- W relacji bardzo osobistej modlitwy może paść pytanie - "kim ja naprawdę jestem dla Ciebie". To pytanie pada najpierw w klimacie takiego sondażu i nie jest bez znaczenia. Uczniowie posiadają spojrzenia i poglądy. One się z czasem zmieniają, są wygłaszane w różnych sytuacjach. Dzisiaj, kiedy mamy cały ogrom mediów elektronicznych na temat Jezusa pojawia się wiele poglądów, opinii. Mniej lub bardziej dojrzałych. Dlatego tak istotne jest to pytanie, które Jezus zadał uczniom. To pytanie trzeba zadać również samemu sobie – zaznaczył bp Dajczak.

Ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej podkreślił, że w naszym życiu bardziej niż odpowiedzi liczą się pytania.

Reklama

- One są prowokujące, zmuszają nas do jakiejś reakcji, osobistej odpowiedzi. Odpowiedzi zamykają, teorie czy twierdzenia zamykają nas, nie umożliwiają głębszej wędrówki. Pytanie jest piękne, bo pozostawia nas w przestrzeni wolności. Nie zamyka nam jej. Jesteśmy zapytani. Istotne jest, aby zgodzić się na taki sposób relacji z Bogiem, gdzie tych ewangelicznych pytań będzie sporo. Więcej niż czego innego – mówił hierarcha w koszalińskiej siedzibie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Bp Dajczak próbował zwrócić uwagę ewangelizatorów na to, że we współczesnym świecie człowiek jest wypełniony pychą, przesadnie pewny siebie. Często chce uczynić swoje myśli jedynymi, które definiują ten świat.

- Często "ja sądzę" jest werdyktem. W tym świecie pozwolić Bogu, aby nam stawiał pytania jest istotną częścią przeżywania wiary. On jest pytający. Bardzo często my stawiamy mu pytania z pretensjami. Bóg jest oskarżany o wszystko. Jakby miał obowiązek takiego osłaniania nas, żeby wszystko, co jest naszym pomysłem, mogło się spełnić. Postawiliśmy Ewangelię kompletnie na głowie – stwierdził biskup.

Hierarcha zaznaczył, że jeżeli nie chcemy fałszować Ewangelii i móc dotrzeć do jej istoty, trzeba pozwolić Bogu na pytania. Pytania, które do nas kieruje osobiście.

- Ewangelia ma ich bez liku. Wystarczy wziąć tekst do ręki. Będą to pytania, na które Bóg będzie oczekiwał konkretnej, osobistej odpowiedzi. Jezus nie oczekuje od nas słów. Nie oczekuje odpowiedzi, konkretnych deklaracji, wypowiedzianych słowem. Jezus chce, żebyśmy doszli do odpowiedzi, którą dajemy własnym życiem. Odpowiedzi wypisanej, tym jak ja istnieję, codziennością, tym kim On faktycznie jest dla mnie – podkreślił bp Dajczak.

Ewangelizatorów będzie można spotkać w Kołobrzegu w czasie trwania festiwalu muzyki elektronicznej – w dniach od 21 do 23 lipca. Hasłem tegorocznej „Przystani z Jezusem” są słowa z Księgi Izajasza: „Jak bardzo oczekiwane są na górach stopy zwiastuna dobrej nowiny, który głosi pokój, zwiastuje dobro, obwieszcza zbawienie, mówi do Syjonu «Twój Bóg króluje»”.

Działy: Polska

Tagi: ewangelizacja