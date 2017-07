Bp Sorondo: papież i ONZ mówią jednym głosem ws. ubóstwa i głodu

2017-07-20 13:00

pb (KAI/gaceta.es) / Walencja / KAI

Żyjemy w „magicznym czasie”, gdyż „po raz pierwszy nauczanie papieża, zgodne z Ewangelią, jest równoległe do nauczani Narodów Zjednoczonych”. Opinię taką wygłosił bp Marcelo Sánchez Sorondo, kanclerz Papieskiej Akademii Nauk i Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w swym wystąpieniu podczas letniego kursu „Pytanie o Boga na uniwersytecie” na Uniwersytecie Katolickim w Walencji.

Podkreślił, że „papież dąży do wykorzenienia ubóstwa i głosu w świecie”, a dokładnie taki sam jest pierwszy z Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez ONZ. Argentyński hierarcha zauważył, że cele te zostały jednogłośnie przyjęte w 2015 r. po przemówieniu Franciszka na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych i ogłoszeniu jego encykliki „Laudato si’”.

Bp Sorondo wskazał, że miliony ludzi wciąż głodują, co jest skandalem, gdyż nigdy jeszcze w historii nie było na świecie tyle bogactwa. Powołał się FAO - Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, która informuje, że problemem jest zła dystrybucja dóbr. - Bez wątpienia, trzeba dziś zmienić struktury gospodarcze, które dążą jedynie do zysku - podkreślił hierarcha.

Przy okazji organizacja katolików świeckich Voice of the Family (Głos Rodziny) zwraca uwagę, że wśród 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które mają być osiągnięte do 2030 r., jest także „powszechny dostęp do zdrowia reprodukcyjnego”, co oznacza dostęp do aborcji i antykoncepcji, sprzecznych z nauczaniem Kościoła.

