Od września watykańska strona dot. Synodu Biskupów także w języku polskim

2017-07-20 12:05

abd / Warszawa / KAI

Czasami młodzi narzekają, że w Kościele nie mają przestrzeni do wypowiedzenia, że czują się niewysłuchani. Tymczasem ankieta presynodalna jest okazją do tego by wszyscy młodzi zabrali głos i zostali usłyszeni - przypomina ks. Emil Parafiniuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, zachęcając do odpowiadania na pytania zawarte w kwestionariuszu na oficjalnej stronie Synodu Biskupów youth.synod2018.va. Od września zarówno ankieta, jak i cała zawartość strony będzie dostępna także w języku polskim.

Fot. BOŻENA SZTAJNER

Polski będzie trzecim, oprócz włoskiego i angielskiego, językiem, w którym będzie funkcjonowała oficjalna strona sekretariatu Synodu Biskupów. Zarówno adresowana do młodzieży ankieta presynodalna, jak też informacje dotyczące przyszłorocznego spotkania biskupów poświęconego młodzieży i powołaniu, będą publikowane z myślą o polskiej i polskojęzycznej młodzieży, tak, aby młodzi Polacy - w oparciu o niedawne doświadczenie Światowych Dni Młodzieży - mogli jak najpełniej włączyć się w przygotowania Synodu i podzielić się swoją opinią.

Jak podkreśla ks. Emil Parafiniuk, dyrektor KBO ŚDM, nie chodzi jedynie o zebranie głosów pozytywnych, ale wszystkich, które pomogą w zbudowaniu wiarygodnego i obiektywnego obrazu relacji młodzi-wiara-Kościół.

- Czasami młodzi narzekają, że w Kościele nie mają przestrzeni do wypowiedzenia, że czują się niewysłuchani. Tymczasem ankieta presynodalna jest okazją do tego by wszyscy młodzi zabrali głos i zostali usłyszeni - przypomina kapłan.

Uruchomienie polskiej wersji językowej strony jest kolejnym etapem przygotowań i informowania o Synodzie Biskupów "Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania", który w październiku 2018 r. odbędzie się w Watykanie. Obecnie trwa opracowanie ankiet dedykowanych duszpasterzom młodzieży, które zostały rozprowadzone we wszystkich polskich diecezjach. Opracowanie to zostanie przekazane do Watykanu i wspólnie z innymi materiałami posłuży do przygotowania instrumentum laboris - dokumentu wyjściowego do obrad gremium synodalnego.

Watykan zachęca także do przesyłania na adres sekretariatu Synodu Biskupów informacji o innych inicjatywach i projektach, które mogą pomóc w stworzeniu jak najpełniejszego wizerunku duszpasterstwa młodzieży i relacji młodych ludzi do wiary i Kościoła.

