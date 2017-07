Franciszek wdzięczny za działalność prof. Henryka Skarżyńskiego

2017-07-20 11:12

lk, tk, IFiPS / Warszawa / KAI

Błogosławieństwo papieża Franciszka za wieloletnią działalność prof. Henryka Skarżyńskiego, założyciela i dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą, przekazał biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski. Światowej sławy otochirurg i otolaryngolog jest m.in. twórcą programu leczenia częściowej głuchoty u dorosłych.

Fot. Mazur/episkopat.pl

Polub nas na Facebooku!

Dwie tablice z pisemnym błogosławieństwem papieża Franciszka przekazał na ręce prof. Henryka Skarżyńskiego i jego współpracowników bp Rafał Markowski. Uroczystość odbyła się z okazji 25. rocznicy pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej.

Bp Markowski podczas spotkania nie szczędził słów uznania za działalność prof. Skarżyńskiego i jego współpracowników. - Niech moja obecność będzie wyrazem wdzięczności Kościoła w Polsce za wszelkie dobro, które się rodziło przez te 25 lat działalności Pana Profesora i Jego Zespołu.

Jak dodał, namacalnym dowodem tej wdzięczności jest "błogosławieństwo papieża Franciszka, który jest papieżem miłosierdzia i od początku swojego pontyfikatu pielęgnuje w sobie niezwykłą wrażliwość na wszelkie potrzeby ludzkie, szczególnie ludzi dotkniętych biedą moralną, fizyczną, materialną".

Reklama

- Papież Franciszek ciągle pochyla się nad wszystkimi, którzy miłosierdzia potrzebują, ale także do miłosierdzia nieustannie wzywa. To błogosławieństwo jest symboliczną jego obecnością tu, pośród nas. Błogosławieństwo dla prof. Henryka Skarżyńskiego jest wyrazem wdzięczności za jego osobowość i osiągnięcia medyczne. Za to wszystko to, co Pan, Panie Profesorze, nosi w sercu. A dowodem Pana wrażliwości jest to Światowe Centrum Słuchu - wskazywał bp Markowski.

Przekazując błogosławieństwo pracownikom, bp Markowski podkreślił, że należy pamiętać, że każde dzieło to także ludzie, którzy pomogli prof. Henrykowi Skarżyńskiemu realizować jego pomysły. - To jest zespół wspaniałych ludzi, obecnych na tej sali, który utożsamiają się z Panem Profesorem i wspólnie czynią dobro i miłosierdzie, o które prosi nas papież Franciszek - dodał.

Prof. Henryk Skarżyński jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe (1992), implanty pniowe (1998), implanty ucha środkowego (2003). W roku 2002 opracował i wdrożył po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie takie dziecko.

Metoda ta uważana za polską specjalność znana pod nazwą „metoda Skarżyńskiego” została wdrożona w kilkudziesięciu ośrodkach na świecie. Dla potrzeb tej metody prof. Skarżyński opracował nowy typ bezpiecznej elektrody, którą stosuje się w implantach ślimakowych najnowszej generacji.

W 2008 r. w Kajetanach pod Warszawą z jego udziałem został zoperowany pierwszy w świecie pacjent, któremu wszczepiono obustronnie implanty do pnia mózgu.

Działalność prof. Skarżyńskiego przyczyniła się do niezwykle dynamicznego rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Był inicjatorem i organizatorem drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” (1993), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu (1996), Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (2003), Światowego Centrum Słuchu (2012).

Wraz z zespołem prof. Skarżyński prowadzi pionierskie badania w dziedzinie epidemiologii i profilaktyki uszkodzeń słuchu, opracowując i wdrażając nowoczesne programy badań przesiewowych u dzieci w różnym wieku, programy badań epidemiologicznych i programy nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji uszkodzeń słuchu, głosu i mowy.

Prof. Skarżyński jest autorem i współautorem ponad 2500 różnych materiałów naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 1800 prac zaprezentowanych podczas konferencji naukowych w Polsce i na świecie.

Prowadzi szeroko zakrojoną działalność edukacyjną dla studentów oraz lekarzy z kraju i z zagranicy. W 1998 roku został Profesorem Honorowym Brigham Young University Provo, USA. Dwukrotnie uhonorowany tytułem Doctora honoris causa: w roku 2011 Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a w roku 2012 - Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest członkiem najważniejszych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych, laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych w kraju i za granicą. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz państwowymi odznaczeniami zagranicznymi przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Ukrainy i Prezydenta Gruzji. Jest także 46. Honorowym Obywatelem Warszawy.

Prof. Skarżyński jest specjalistą krajowym ds. audiologii i konsultantem krajowym ds. otorynolaryngologii. Przez wiele był konsultantem krajowym ds. audiologii i foniatrii.

Profesor był wielokrotnie nagradzany przez władze państwowe i kościelne. Otrzymał m.in. Medal Papieski przyznany przez papieża Benedykta XVI, Medal „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”- przyznany przez kard. Kazimierza Nycza, Medal Prymasowski przyznany przez prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz order Ecce Homo.

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A+) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Światowe Centrum Słuchu jest najważniejszą jednostką Instytutu, w której prowadzona jest główna działalność naukowa, dydaktyczna i kliniczna. Znajduje się ono w Kajetanach, 20 km od centrum Warszawy.

Działy: Franciszek

Tagi: Franciszek