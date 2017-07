W Jerozolimie odbywa się forum chrześcijańsko-żydowsko-muzułmańskie

Pod hasłem „Jerozolima a religie monoteistyczne: symbole, postawy, rzeczywistość” w Papieskim Instytucie Notre Dame w Jerozolimie trwa forum międzyreligijne z udziałem wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Odbywa się ono w ramach szkoły letniej zorganizowanej przez rzymski Uniwersytet Europejski pod hasłem „Żywa historia: Izrael i Terytoria Palestyńskie”.

Wśród uczestników forum są m.in. przewodniczący Międzynarodowej Rady Chrześcijan, izraelski rabin David Rosen, zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski już od czasów pontyfikatu Jana Pawła II, czy palestyński filozof Sari Nusseibeh z jerozolimskiego Uniwersytetu al-Quds. „Cele forum to ułatwienie skonfrontowania różniących się między sobą wizji, jak też wspieranie formacji młodych ludzi w perspektywie dialogu i znajomości dzielących ich różnic” – powiedziała jego koordynatorka prof. Renata Salvarini, wykładowczyni historii chrześcijaństwa na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie.

Znaczenie, jakie ma to spotkanie dla wyznawców trzech religii monoteistycznych, wskazał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego franciszkański kustosz Ziemi Świętej o. Francesco Patton.

„Każda z tych trzech społeczności ma własną wizję historii i związana jest z konkretnymi miejscami. Symbolicznym przypadkiem jest na przykład Wzgórze Świątynne, będące równocześnie Wzgórzem Meczetów. W wizji muzułmańskiej stanowi ono trzecie co do ważności miejsce święte islamu, ale według wizji żydowskiej wznosiła się tam świątynia jerozolimska, a zatem jest to najświętsze miejsce w dziejach judaizmu. Dla chrześcijan Jerozolima to przede wszystkim Grób Pański i Kalwaria. A zatem wizjami poszczególnych społeczności trzeba się jakoś dzielić, aby wyjść ze swoistego przekonania, że ma się wyłączne prawa albo monopol na historię tego miasta czy jego kulturę. W tej perspektywie religie monoteistyczne z ich symbolami, postawami, a także konkretnym życiem, jakie prowadzą, mogą wnieść zasadniczy wkład i są do tego wezwane” – stwierdził o. Patton.

Podkreślił ponadto, że oprócz przedsięwzięć na wysokim poziomie naukowym ważne są też inicjatywy kulturalne szczebla bardziej podstawowego. Jako przykład wymienił otwarty przez franciszkanów w Jerozolimie dział multimedialny Muzeum Ziemi Świętej w klasztorze Biczowania przy Drodze Krzyżowej. Zwrócił uwagę, że zwiedzające je wycieczki szkolne są w większości muzułmańskie.

