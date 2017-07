Wakacje z wartościami

2017-07-18 17:03

ar / Warszawa / KAI

Spotkania młodych, festiwale muzyki chrześcijańskiej, rekolekcje, wyjazdy ewangelizacyjne - propozycji na ciekawe wakacje spędzone w duchu katolickim nie brakuje. Część z nich już się odbyła, gromadząc tysiące młodych wiernych, na inne wciąż trwają zapisy. Niezmiennie największym zainteresowaniem cieszą się piesze pielgrzymki na Jasną Górę, w których co roku wędruje ok. 250 tys. osób.

Fot. Archiwum KSM

"Dieta cud!" - to hasło tegorocznego Międzynarodowego Saletyńskiego Spotkania Młodych (MSSM) w Dębowcu, które miało miejsce od 9 do 13 lipca i zgromadziło prawie 1500 uczestników z Polski, a także obcokrajowców z Francji i Holandii.

W ramach wydarzenia młodzi uczestniczyli m.in. w konferencjach, koncertach, spotkaniach grupowych oraz Eucharystiach. Mszy św. będącej zwieńczeniem wyjazdu, przewodniczył przełożony polskich saletynów - ks. Andrzej Zagórski. W kazaniu duchowny zaznaczył, że najlepszą "dietę cud" oferuje człowiekowi Jezus Chrystus, karmiąc wiernych swoim Ciałem i Krwią.

Celem inicjatywy organizowanej co roku przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, jest zaproponowanie młodzieży dobrego i głębokiego przeżycia czasu wakacji.

- To dni refleksji, modlitwy, muzyki i radości. To dla młodych możliwość spotkania się we wspólnocie, by umocnić swoją wiarę, znaleźć odpowiedź na trudne pytania i problemy, odkryć swoje życiowe powołanie i poznać nowych Przyjaciół Jezusa i Maryi i naładować swoje duchowe akumulatory - zachęcają pomysłodawcy inicjatywy.

W tym samym czasie, w dniach 10-14 lipca, pod hasłem "Smak nawrócenia" odbyło się Spotkanie Młodych w Wołczynie. Głównym organizatorem był brat Artur Borkowski z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Uczestników wydarzenia, na które co roku przybywa ok. 1000 osób, odwiedził biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, który zachęcał młodych, by otwierali swoje serca na Bożą miłość.

Każdego dnia odbywały się Msze św., modlitwy i konferencje, głoszone m.in. przez: Magdalenę Vodkę - psycholog pracująca z młodzieżą, Mateusza Ochmana - specjalistę ds. social mediów, Ulę Melę - autorkę książki „Bóg dał mi kopa w górę”. Spotkaniu towarzyszyły koncerty zespołów: „Tau”, „KapEL’a”, „Rock&Fire”.

Rekolekcje ludzi kultury – pełne spotkań, muzyki, dyskusji i konferencji, pod nazwą Strefa Chwały Festiwal 2017, odbyły się w dniach 29 czerwca - 4 lipca w Starym Sączu i zgromadziły blisko 700 osób z kilku krajów. Program spotkania oprócz konferencji, wypełniony był muzycznym uwielbieniem i wspólną modlitwą. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Muza Dei.

Co roku od ponad 20 lat w trzecim tygodniu lipca, łąka przy klasztorze w Hermanicach rozkwita kolorowymi namiotami i rozbrzmiewa głośnym śmiechem dzieci. A dzieje się tak za sprawą corocznego Spotkania Rodzin i Narzeczonych, które w tym roku odbyło się w dniach od 9 do 16 lipca.

- Zakochani, narzeczeni, małżeństwa - wszyscy razem spotykają się, by posłuchać mądrych porad życiowych p. Jacka Pulikowskiego oraz jego licznych gości. Odbywają się tu wykłady i warsztaty, jest czas na modlitwę osobistą i wspólnotową, a także na spotkania przy stole - relacjonują organizatorzy.

Spotkania te mają również formę kursu przedmałżeńskiego. Obejmują naukę Naturalnych Metod Planowania Rodziny, poradnię rodzinną i inne zajęcia dla par. Uczestnicy mogą otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Małżeństwa mają możliwość powierzenia dzieci powyżej trzeciego roku życia pod opiekę wychowawców, zapewnioną przez organizatorów Spotkania.

- Miłości się nie kupuje. Na miłość się nie zapracowuje. Miłość otrzymuje się jako dar. Czy jesteście gotowi przyjąć tę miłość, jaką Bóg was kocha? – pytał młodych modlących się 3 czerwca w Lednicy bp Grzegorz Ryś. W tym roku według danych organizatora spotkanie pod Bramą Rybą zgromadziło 80 tys. osób.

Młodych powitał tam prymas Polski abp Wojciech Polak, który przekonywał jak ważna w życiu człowieka jest prawdziwa wspólnota i obecność. Głównej Eucharystii przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Homilię wygłosił bp Grzegorz Ryś. - Jesteście gotowi prosić Boga, by usunął w was wszystkie blokady? Wpuścicie Go do siebie? Bez tego nie będziecie żyli. To jest doświadczenie miłości – idź i kochaj! – zachęcał duchowny.

W Polańczyku 17 lipca rozpoczęła się Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów - tygodniowa akcja ewangelizacyjna organizowana przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Przemyskiej. Przez najbliższe dni świeccy wierni z całej Polski będą głosić Ewangelię na bieszczadzkich ulicach i szlakach.

Ewangelizatorzy będą dzielić się swoją wiarą m.in. na zaporze solińskiej. Organizatorzy przygotowali pantomimy i krótkie uliczne przedstawienia, które mają zwrócić uwagę i sprowokować turystów do rozmowy na temat wiary.

Ewangelizacja zakończy się w przyszłą niedzielę Eucharystią sprawowaną przez abp. Adama Szala.

Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów to akcja, która ma już kilkunastoletnią tradycję. W latach 90. ks. Janusz Marszałek z młodymi ze wspólnoty ewangelizacyjnej Adonai, przemierzali bieszczadzkie szlaki i tam rozmawiali o Chrystusie z napotkanymi ludźmi. Z czasem, akcja nabrała tempa i rozszerzyła się także na okolice jeziora Solińskiego. W ewangelizację włączają się ludzie świeccy z całej Polski, reprezentujący różne wspólnoty Kościoła.

Wiele wakacyjnych wydarzeń nawiązuje do zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Na terenie klasztoru księży filipinów na Świętej Górze koło Gostynia blisko 400 osób wzięło udział w spotkaniu, pod nazwą „Paradiso”. Młodzi wysłuchali konferencji głoszonych przez biskupów (bp. Marka Solarczyka, bp. Krzysztofa Włodarczyka i bp. Damiana Bryla) pomagających zgłębić kerygmat oraz uczestniczyli w warsztatach i koncertach muzyki chrześcijańskiej. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie to stanowiło kontynuację ŚDM.

W ciągu dnia uczestnicy brali udział w rozmaitych warsztatach, m.in. biblijnych, łuczniczych, teatralnych, sportowych oraz tanecznych. Wydarzenie obfitowało w muzyczne akcenty np. koncert zespołu TGD i Soudarion.

Mszy św. na zakończenie „Paradiso” przewodniczył abp Stanisław Gądecki. W zamyśle organizatorów „Paradiso” - archidiecezji poznańskiej, świętogórskiej Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri i archidiecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży „Jordan”, „Paradiso” ma odbywać się na Świętej Górze cykliczne.

W Boże Ciało na Małopolskiej Arenie Lekkoatletycznej w Wieliczce odbył się koncert „Solne Uwielbienie” w ramach podziękowania za zeszłoroczne święto młodych w Krakowie, podczas którego wystąpili m.in. Krzysztof Iwaneczko i raper Arkadio. Gościem specjalnym był Krzysztof Ziemiec, który podzielił się swoim świadectwem wiary.

Kolejnym spotkaniem nawiązującym do ŚDM był Festival BODY, który odbył się 17 czerwca w Szydłowcu. Wydarzenie rozpoczęła procesją, podczas której młodzi nieśli replikę krzyża Światowych Dnia Młodzieży, figurę Matki Bożej z Fatimy oraz relikwie św. Zygmunta.

Młodzi mogli obejrzeć pantomimę nawiązującą do hasła "Idźcie i głoście". W programie była również Koronka do Bożego Miłosierdzia dla Świata, Kwadrans dla Świętego Jana Pawła II i adoracja, którą zakończył bp Piotr Turzyński.

Natomiast oficjalna rocznica Światowych Dni Młodzieży odbędzie się w dniach 29-30 lipca. Rejestracji na wydarzenie zorganizowane przez archidiecezję krakowską, można dokonać na stronie internetowej: http://rejestracja.krakow2016.com.

W ramach obchodów w sobotę 29 lipca od godziny 14:00 w kościele oo. Pijarów w Krakowie odbędzie się katecheza, a następnie o godzinie 18:00 w Tauron Arena Kraków rozpocznie się koncert „Młodość – projekt życia”. W niedzielę 30 lipca w Sanktuarium Jana Pawła II o godzinie 12:30, abp Marek Jędraszewski będzie przewodniczył uroczystej Mszy Świętej.

W obchody rocznicy ŚDM w Krakowie zaangażowani są znani artyści z Polski i zagranicy, wśród nich - Ambasadorzy ŚDM, dyrygent Adam Sztaba, TGD, Krzysztof Iwaneczko, Arkadio, Anita Lipnicka. Wieczór poprowadzą m.in. Marika i Jasiek Mela.

W trakcie koncertu abp Marek Jędraszewski wręczy Nagrodę Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia”, przyznawaną młodym ludziom, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła oraz środowisk lokalnych, podejmując inicjatywy służące pomocy drugiemu człowiekowi, promocji kultury i edukacji, projektom społecznym oraz ożywieniu życia religijnego we wspólnotach parafialnych i duszpasterstwach.

Oblackie Duszpasterstwo Młodzieży Niniwa zaprasza na Festiwal Życia - spotkanie adresowane do młodzieży oraz rodzin z małymi dziećmi, które odbędzie się w dniach 24-30 lipca. Motto wydarzenia brzmi: "Antyhejt - bądź dobry jak chleb".

W planach Festiwalu organizatorzy przewidują, m.in. dzień sportu, konferencje, warsztaty, pokaz filmu "Wszystko będzie dobrze", modlitwę o uzdrowienie i ewangelizacyjną grę plenerową.

Odbędzie się również impreza "antyhejt" z grillem i biesiadą. Gośćmi specjalnymi będą: Jan Mela - polski podróżnik i działacz społeczny, bp Antoni Długosz - biskup senior archidiecezji częstochowskiej i Tomasz Budzyński - polski wokalista rockowy, malarz i poeta.

Na rolkach, konno, biegiem lub po prostu pieszo - sezon pielgrzymkowy na Jasnej Górze rozpoczął się już na dobre. Codziennie do Częstochowy przybywają kolejne grupy pielgrzymów. Wśród nich znajdują się już chociażby uczestnicy XXVI Szczecińskiej Pielgrzymki Rowerowe, której uczestnicy (ok. 250 osób) przejechali ok. 600 kilometrów.

W drugiej połowie lipca do Częstochowy przybędą: 32. Piesza Pielgrzymka z Wadowic, 41. Piesza Pielgrzymka Skałeczna, 35. Piesza Pielgrzymka Tyska, 13. Piesza Pielgrzymka Diecezji Bydgoskiej i 36. Piesza Pielgrzymka Góralska.

Wielu pielgrzymów wyruszy w drogę dopiero w sierpniu.

Pątnicy co roku przemierzają łącznie ponad 15 tys. kilometrów szlaków, przecinających całą Polskę. Do Częstochowy docierają na obchodzone 15 sierpnia uroczystości święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Natomiast na zakończenie wakacji, od 24 do 27 sierpnia, po raz 24. w Legnickim Polu odbędzie się Spotkanie Młodych, w którym uczestniczyć będą.: o. Leon Knabit, ks. Mariusz Rosik – biblista, Radosław Pazura – aktor, Paweł Cwynar – pisarz, były gangster dający świadectwo swojego nawrócenia.

