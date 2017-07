Bp Bronakowski: Polacy muszą pokonać wadę pijaństwa

2017-07-18

lk / Warszawa / KAI

Polacy muszą pokonać wadę pijaństwa, inaczej staniemy się jednym z krajów o największym spożyciu alkoholu w Europie, a wtedy sytuacja będzie naprawdę dramatyczna – powiedział KAI bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości. W sierpniu Episkopat Polski tradycyjnie zwraca się z apelem o podjęcie daru abstynencji i promowanie postaw trzeźwościowych w rodzinach, życiu osobistym i zawodowym. Dodatkowym motywem do podjęcia sierpniowej abstynencji jest także zbliżający się Narodowy Kongres Trzeźwości.

Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwości co roku przed sierpniem, miesiącem trzeźwości, zwraca się do Polaków z apelem o podjęcie dobrowolnego daru abstynencji właśnie w tym okresie. Jest to bowiem miesiąc, w którym przypadają obchody patriotyczne i kościelne, na szlak pielgrzymkowy wyrusza wielu pielgrzymów, to także czas naznaczony trudem prac rolnych.

Dodatkowym motywem do podjęcia sierpniowej abstynencji jest także zbliżający się Narodowy Kongres Trzeźwości. Odbędzie się on w dniach 21-23 września na UKSW w Warszawie. Jego tematem wiodącym ma być kondycja polskiej rodziny, która jest pierwszym i fundamentalnym wzorcem budowania trzeźwego społeczeństwa i narodu.

Innym zagadnieniem będzie kwestia rozwoju przedsiębiorczości lokalnej w kontekście postulatów zmniejszenia punktów sprzedaży alkoholu, czyli walki ze zbyt łatwym dostępem do trunków. Kongres ma ambicję wypracować podstawy do stworzenia Narodowego Programu Trzeźwości, ale też lepiej zdiagnozować problemy i zintegrować środowiska trzeźwościowe.

„Trzeźwość obowiązuje nas wszystkich zawsze i wszędzie. Jeśli ktoś nie jest abstynentem, to może spożywać alkohol w bardzo małych ilościach i bardzo rzadko, wtedy zachowuje cnotę trzeźwości. Natomiast wielu ludzi podejmuje abstynencję, całkowicie rezygnuje z używania alkoholu, czy to przez całe życie, czy też przez pewien jego okres” – powiedział KAI bp Bronakowski.

„Niech ten sierpień będzie miesiącem, w którym damy przykład zwłaszcza młodemu pokoleniu, że jesteśmy ludźmi wolnymi, a alkohol nas nie zniewala” – podkreśla przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Biskup przypomniał, że hasło apostolstwa trzeźwości jest bardzo wymowne: „Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich”. – Ta prośba jest motywowana i tym faktem, że według ostatnich badań Polska należy do nielicznych europejskich krajów, gdzie spożycie alkoholu ciągle wzrasta. To w naszej ojczyźnie problem przeogromny. Polacy muszą pokonać wadę pijaństwa, inaczej przejdziemy do grupy krajów o największym spożyciu, a wtedy sytuacja będzie naprawdę dramatyczna – uważa bp Bronakowski.

W apelu na sierpień-miesiąc trzeźwości przypomniane zostanie hasło Narodowego Kongresu Trzeźwości („Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa”).

Bp Bronakowski wyjaśnia, że w rodzinach przepełnionych miłością jest mało kłopotów ze spożywaniem alkoholu. Kościół angażuje wiernych w różne działania wspólnotowe w celu promowania abstynencji. Od państwa i samorządów oczekuje się z kolei realizacji trzech postulatów: likwidacji reklamy alkoholu, ograniczenia jego fizycznej i ekonomicznej dostępności.

Uchwałę o ustanowieniu roku 2017 rokiem specjalnej troski o trzeźwość narodu podjął Sejm RP.

