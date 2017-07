Młodzi o dziejach Zbawienia

2017-07-18 10:02

Monika Łukaszów

Miesiące przygotowań, wiele godzin ćwiczeń i ponad dwa tygodnie prób. I się udało. Premiera oratorium „Ja jestem” już za nami.

Fot. Monika Łukaszów

Blisko tysiąc osób wysłuchało Oratorium „Ja jestem”, którego wielka premiera odbyła się w sobotę 15 lipca w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na legnickim os. Piekary. W sumie blisko 90 osób zagrało i zaśpiewało z okazji jubileuszu 25-lecia Diecezji Legnickiej. Wraz z młodzieżowym chórem, wystąpiła orkiestra, złożona z uczniów, studentów, jak również ich nauczycieli i rodziców, pochodzących głównie z naszej diecezji, choć nie tylko. To muzyczne dzieło, to inicjatywa od początku do końca tworzona i realizowana przez młodzież. Powstało przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej, a także grupy „Młodzież Tworzy Musical”. Teksty napisał diakon legnickiego Seminarium Duchownego Adrian Sielicki, zaś muzykę tegoroczny maturzysta, uczeń Zespołu Szkół Muzycznych Mateusz Kazimierski, który podczas koncertu pełnił również rolę dyrygenta. Oratorium podzielone na kilka części opowiada o dwóch Paschach. Pierwsza to Pascha Narodu Wybranego i dzieje Starego Testamentu, druga zaś to dzieje nowotestamentowe. Całość wieńczy utwór, który opowiada o Legnicy.

Zanim odbyła się wielka premiera, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy przy ul Lotniczej, od początku lipca przez 2 tygodnie odbywały warsztaty muzyczne. Przez kilka godzin dziennie młodzi ludzie pod czujnym okiem m.in. kompozytora i Joanny Brylowskiej, a także innych znawców muzyki, ćwiczyli kolejne utwory, aby nie wkradła się żadna fałszywa nuta.

Warto dodać, ze honorowy patronat nad oratorium objął ks. bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej, a głównym sponsorem była Fundacja KGHM Polska Miedź SA.

