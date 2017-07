Międzynarodowe Forum Młodych Częstochowa 2017

Wiara – radość – życie

2017-07-17 13:23

Beata Pieczykura

Wiara wyzwala, kanapa zniewala, Jezus jest Królem – z radością wołali młodzi ze Wspólnoty Emanuel podczas Międzynarodowego Forum Młodych odbywającego się w dniach 16-20 lipca w Częstochowie, będącego kontynuacją ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Fot. Magdalena Pijewska

To ci, którzy podążają za wezwaniem papieża Franciszka i zamienili kanapę na parę butów. I dlatego w 1. rocznicę ŚDM spotkali się, aby robić raban, czyli doświadczyć miłości Boga rodzącej radość i zarażać ją innych radością, aby adorować i wielbić Boga, aby rozmawiać o tym wszystkim, co ich zastanawia i porusza, aby śpiewać i tańczyć. To oni tworzą Kościół młody, piękny, pełny dynamizmu, różnorodności i energii. Mszy św. na powitanie 16 lipca przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Młodzieży, który również wygłosił homilię. Młodych zapraszał, aby zawierzyli Bogu wszelkie sprawy i byli takimi, dla których życie i wiara są rzeczywiście czymś niepowtarzalnym, wyjątkowym, czymś tak drogocennym aż nie pozwolą innym albo sobie tego zaniedbać. – To jest czas Boga, to jest czas, w którym On będzie udzielał mocy swej łaski, zasiewał piękno swego słowa, napełniał niesamowitym charyzmatem Ducha Świętego, to czas wyjątkowy – podkreślił. W nawiązaniu do Liturgii Ksiądz Biskup, trzymając kłos żyta zerwany 3 lipca 1989 r., w dniu śmierci swego dziadka, mówił: – Nie róbmy z kłosów swego życia obiektów muzealnych, ponieważ Jezus zachęca, aby zasiać go na glebę swego życia. Każde ziarno bowiem ma sens, jest znakiem. W każdym z nich można dostrzec Bożą łaskę, tchnienie Ducha Świętego. Każdemu Bóg da wzrost, a człowiek powinien go pielęgnować.

Pierwszy dzień zakończyły – świadectwo Szymona Hoławni i koncert zespołu niemaGOtu. Szymon Hoławnia na własnym przykładzie dzielił się z młodzieżą swoją drogą do Chrystusa w trzech wymiarach: zachęcał ich więc, by zastanowili się, czy sami żyją Ewangelią, czyli traktują ją integralnie, czy ewangelizują najpierw siebie; jak traktują pierwsze przykazanie Boże, czy wierzą Bogu, czy przedstawili się Boże napięcie i zdecydowanie i konsekwentnie idą na Jezusem, a także pamiętali o biednych.

Podczas forum odbywają się konferencje, warsztaty i spotkania, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia i uwielbienie, koncerty, świadectwa, jest możliwość poznawania fajnych, ciekawych ludzi. Zakończy się w czwartek 20 lipca Mszą św. posłania.

