Wkrótce ogólnopolskie rekolekcje „Uzdrowienie po aborcji”

2017-07-17 11:18

eb / Tarnów / KAI

Ogólnopolskie rekolekcje "Uzdrowienie po aborcji" odbędą się na początku sierpnia na terenie diecezji tarnowskiej. To propozycja dla kobiet i mężczyzn, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyli w aborcji i odczuwają z tego powodu konsekwencje emocjonalne i duchowe. Uczestnikom zapewnia się dyskrecja, organizatorzy nie podają do publicznej wiadomości nawet miejsca tych rekolekcji. W spotkaniu mogą uczestniczyć także osoby niewierzące.

Jedną z prowadzących rekolekcje będzie siostra Maksymiliana Kamińska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, która do Tarnowa przyleciała specjalnie z USA. W Chicago prowadzi ona poradnię po aborcji „Rachel”. W ciągu czterech lat pomoc uzyskało tam ok. 150 osób o polskich korzeniach.

- Do poradni przychodzą najczęściej osoby, u których „pęka” to napięcie po latach, kiedy cierpienie jest nie do zniesienia. Czasami nawet po 30, 40 latach. Najstarszą pacjentkę miałam w wieku 83 lat, dokonała ona pięciu aborcji. Dla niej największym cierpieniem była niepewność co do tego, co się dzieje z tymi dziećmi - opowiada siostra.

Jak dodała, każdy przypadek jest indywidualny, a aborcja rzutuje na całe życie. - Najważniejsze, żeby kobieta się otworzyła, żeby nie bała zmierzyć się z tym problemem. To wszystko pomaga później w wybaczeniu samej sobie. Pomóc można sobie również odbudowując ukrytą relację z tym dzieckiem – powiedziała siostra psycholog.

Rekolekcje są organizowane pod patronatem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. - Niedawno miałem rozmowę z mężczyzną, który po 20 latach dojrzał do świadomości, że trzeba coś z tym zrobić. Kiedyś dał pieniądze na dokonanie aborcji. Nosił w sobie ten ciężar i wypierał go - opowiada ks. Artur Ważny z tarnowskiej Kurii.

Kapłan, który będzie jednym z trojga rekolekcjonistów podkreśla, że czasami wyrzuty sumienia pojawiają się bardzo szybko. - Pamiętam sytuację, kiedy w nocy zadzwoniła kobieta, która zażyła tabletkę 'dzień po'. Wyrzuty sumienia miała już po godzinie. Modliliśmy się razem przez telefon, żeby Bóg uratował to dziecko. Następnego dnia przyjechała do mnie z chłopakiem i modliliśmy się wspólnie. Bóg uratował to dziecko, a je ochrzciłem – opowiada dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji.

Rekolekcje „Uzdrowienie po aborcji” odbędą się od 4 do 6 sierpnia. Poprowadzą je: s. Maksymiliana Kamińska, s. Małgorzata Słomka i ks. Artur Ważny. Zapisy przyjmuje siostra Małgorzata, tel. 730 278 555.

Ponadto od 11 do 13 sierpnia zostają zorganizowane rekolekcje dla rodziców, którzy stracili swoje dziecko wskutek poronienia.

