Rozpoczęła się Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów

2017-07-17 10:35

Ks. Maciej Flader

W Polańczyku rozpoczęła się Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów. Tygodniowa akcja ewangelizacyjna organizowana przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Przemyskiej. Przez najbliższe dni świeccy ludzie z całej Polski będą głosić Ewangelię na bieszczadzkich ulicach i szlakach.

Fot. Archiwum Ewangelizacji Bieszczadów

„Ewangelizacja Bieszczadów to czas wiosny Kościoła. Podczas tej akcji doświadczamy tego, o czym Jezus mówi w Ewangelii: < >” – mówi ks. Łukasz Nycz – koordynator tegorocznej akcji.

Podczas akcji Bieszczady dla Jezusa ewangelizatorzy będą dzielić się wiarą m. in. na Zaporze solińskiej. To tam co roku ogniskuje się działania ewangelizacyjne akcji. Organizatorzy przygotowali pantomimy, scenki, pomniki ewangelizacyjne i krótkie uliczne przedstawienia. To wszystko ma przekłuć uwagę i sprowokować turystów do rozmowy na temat wiary.

W każdy wieczór organizatorzy przygotowali spotkania. W ramach wieczornych spotkań jest spotkanie z aktorką Patrycją Hurlak, projekcja filmu „Zerwany kłos”, inscenizowana droga krzyżowa ulicami Polańczyka oraz wieczór chwały organizowany nad jeziorem Solińskim. Ewangelizacja zakończy się w przyszłą niedzielę Eucharystią sprawowaną abp Adam Szal – metropolita przemyski, który patronuje akcji.

„Chcemy, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ewangelizacja Bieszczadów to czas kiedy wychodzimy w imię Jezusa, aby mówić wszystkim, że ich kocha. Kiedy idziemy z orędziem Ewangelii na plaże jeziora Solińskiego czy bieszczadzkie szlaki chcemy pokazywać ludziom, że także tam jest z nimi Pan Bóg” – powiedział ks. Mariusz Ryba – moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji archidiecezji przemyskiej i organizator akcji.

Ewangelizatorzy co roku gromadzą się przy sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku. Tutaj codziennie odbywa się Eucharystia z kazaniem kerygmatycznym i obrazem do Ewangelii. Także tutaj codziennie odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty.

Wakacyjna Ewangelizacja Bieszczadów to akcja, która ma już kilkunastoletnią tradycję. W latach 90-tych ks. Janusz Marszałek z młodymi ludźmi ze wspólnoty ewangelizacyjnej Adonai, przemierzali bieszczadzkie szlaki i tam rozmawiali o Chrystusie z napotkanymi ludźmi. Z czasem, akcja nabrała tempa i rozszerzyła się także na okolice jeziora Solińskiego. W ewangelizację włączają się ludzie świeccy z całej Polski, reprezentujący różne wspólnoty żywego Kościoła.

Patrona medialny nad tym wydarzeniem objęła przemyska edycja Tygodnika Katolickiego "Niedziela".

