Wyruszyła XXVII Piesza Pielgrzymka Suwałki-Wilno

2017-07-16 06:48

ks. kz / Suwałki / KAI

Pod hasłem: „Idźcie i głoście” z Suwałk wyruszyła dziś 27. Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza do Wilna. Po Mszy św., której w suwalskim kościele pw. Matki Bożej Miłosierdzia przewodniczył bp Jerzy Mazur, na 256-kilometrową trasę wyruszyło ponad 600 pątników z kraju i zza granicy. Do Wilna dotrą za 10 dni i będą modlić się w Ostrej Bramie przed cudownym obrazem Matki Bożej. Pielgrzymkę organizują księża salezjanie.

Fot. M. i M. Osip-Pokrywka

Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej

Polub nas na Facebooku!

W homilii skierowanej do pątników bp Jerzy Mazur zaznaczył obecność Matki Bożej w życiu pielgrzyma. „ Jest z nami Maryja. Tak jak trwała w wieczerniku z apostołami, tak również i dzisiaj jest z nami, jako Matka i nasza Królowa, i razem z nami wyrusza w drogę, Ona, Matka Miłosierdzia” – mówił biskup ełcki.

Zgromadzonym hierarcha zadał pytanie: „Co to jest pielgrzymowanie? Czy w czasach obecnych, współczesnych ma ono sens?” Każdy z pielgrzymów zna trud i owoce pielgrzymowania. Ona dla nas wszystkich ma charakter uwielbienia, dziękczynienia, pokuty oraz modlitwy. „Pielgrzymowanie do proces od nawrócenia do zawierzenia. Dopiero człowiek nawrócony może w pełni zawierzyć siebie Bogu przez ręce Maryi. Dopiero wtedy okaże się, że ta pielgrzymka jest podróżą do mojego wnętrza, które potrzebuje również zewangelizowania” – podkreślił bp Mazur.

„Gdzie jest nasza moc? Gdzie jest nasze źródło nadziei? Jest w Jezusie Chrystusie Miłosiernym, Eucharystycznym. Dziś my jesteśmy posłani słowami < >, idźcie i czyńcie uczniami. Idąc głoś, idąc nieś Chrystusa innym, aby wszyscy go poznali i weszli na drogę dobra, świętości, miłości, prawdy i nadziei” – zachęcał zebranych hierarcha. „Chrystus was potrzebuje! Bóg jest zatroskany o każdego człowieka” – dodał.

Reklama

Kaznodzieja zachęcał pątników, by podczas pielgrzymki porzucili lęk i strach, a otworzyli się na odwagę, miłość i nadzieję, i wzięli do ręki różaniec. „Niech ta modlitwa różańcowa, płynie każdego dnia z naszych ust, stanie się tarczą i bronią naszą” – mówił bp Mazur.

Powołując się na przyjazd do Polski Prezydenta Stanów Zjednoczonych i na jego słowa dotyczące tożsamości chrześcijańskiej, biskup zwrócił uwagę na ważność zawierzenia ludzkich serc Chrystusowi. „Nie wstydźmy się walczyć o wartości i żyć wartościami. Żyjmy zawierzeniem” – zaapelował.

Wiele osób, które z różnych względów nie mogą pielgrzymować fizycznie, uczestniczą w pielgrzymce duchowej. „Tę duchową łączność będziemy podtrzymywali na trasie poprzez codzienną modlitwę – mówi kierownik pielgrzymki, ks. Tomasz Pełszyk. „Duchowa obecność na pątniczym szlaku będzie wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Ostrej Bramie pątników” – zaznaczył.

Dzisiaj pątnicy dotrą do Krasnopola. Ks. biskup Mazur uczestniczył w pielgrzymce do godz. 12.00 głosząc poszczególnym grupom (7) konferencję ewangelizacyjną.

Pielgrzymka cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W pierwszym roku do Wilna powędrowało zaledwie 150 osób, w tym roku już ponad 600. Pielgrzymi spotykają się z dużą życzliwością zarówno Polaków jak i Litwinów.

Działy: Polska

Tagi: pielgrzymka Wilno