Wadowiczanie w drodze na Jasną Górę

2017-07-15 10:37

md / Wadowice / KAI

Mszą św. pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa OFM rozpoczęła się XXXII Wadowicka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. „Życzę wam, by droga na Jasną Górę stała się dla każdego z was lekcją o Bożym i ludzkim: jestem, pamiętam, czuwam” – żegnał hierarcha wyruszających w trasę pątników.

Fot. Monika Łukaszów

Wędrówka odbywa się pod hasłem „Idźcie i głoście”. „Pielgrzymka jest obrazem życia każdego chrześcijanina, którego Bóg zaprasza, by wyszedł z Nim w nieznane, by zaryzykował, zostawił dom, przyjaciół i swoje ludzkie sprawy, i poszedł, by głosić sprawy Boże” – mówił w homilii na rozpoczęcie rekolekcji w drodze bp Damian Muskus. Za ks. prof. Józefem Tischnerem podkreślał on, że w drogę wyruszają ludzie, w których żywa jest nadzieja. „Godzicie się na nieznane, bo jesteście ludźmi nadziei. Jak pisał ks. prof. Józef Tischner, etos pielgrzyma jest etosem nadziei. Wszystko, co najważniejsze, zależy od nadziei. Waszą nadzieją jest obietnica Jezusa” – zaznaczył.

Biskup zauważył, że wadowiccy pielgrzymi wchodzą na drogę do Maryi śladami „tego, który właśnie tu, w tej bazylice, na tym placu, wśród tych ulic i kamienic uczył się miłości do Matki i wędrował do Niej od dzieciństwa: najpierw do umiłowanej Kalwarii, później na Jasną Górę i do wielu sanktuariów maryjnych świata”. Zaapelował, by św. Jan Paweł II był dla nich pierwszym przewodnikiem na pielgrzymkowych szlakach. „Uczcie się od niego wpatrywania w oczy Matki, by oddalić od siebie pokusę beznadziei” – radził. Kaznodzieja nawiązał również do papieskiego spotkania z młodymi na Jasnej Górze w 1991 roku, kiedy to Ojciec Święty rozważał trzy wezwania Apelu Jasnogórskiego: jestem, pamiętam, czuwam. Przypomniał za św. Janem Pawłem II, że wraz z Maryją najpełniej odkrywamy tajemnicę Boskiego „Jestem”, ale także naszego ludzkiego „jestem”. „Na Jasną Górę wędrujemy, mówił papież, by uczestniczyć w maryjnej pamięci wielkich spraw Bożych. I u Niej uczymy się postawy czuwania, a więc bycia człowiekiem sumienia” – podkreślał.

„Życzę wam, by droga na Jasną Górę stała się dla każdego z was lekcją o Bożym i ludzkim „jestem, pamiętam, czuwam”; by spotkanie z Matką umocniło was i wypełniło nadzieją” – dodał na koniec.

Przed pątnikami z Wadowic jest ok. 160 km trasy. Do jasnogórskiego sanktuarium dotrą 19 lipca.

Z Wadowic na Jasną Górę wyruszyło ok. 300 pielgrzymów. „To w większości ludzie młodzi, również rodziny z dziećmi. Nasz najmłodszy pielgrzym ma zaledwie 5 miesięcy” – powiedział KAI opiekun pielgrzymki ks. Adam Garlacz. Zdaniem kapłana, przewaga młodych na trasie powoduje, że jest ona pełna radości i energii. Pielgrzymi podzieleni są na dwie grupy: żółtą i niebieską. Patronują im św. Jan Paweł II i św. Piotr Apostoł.

Po drodze pątnicy spotkają się m.in. z Michałem Królem z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi światu”, który opowie im o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Będą mogli ich wspomóc, wykupując płytę-cegiełkę „Nieśmiertelni”.

Pielgrzymka zakończy się 19 lipca w południe Mszą św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Następnie wadowiczanie wrócą do swojego miasta, by wieczorem przejść w radosnej procesji od kościoła św. Piotra Apostoła do bazyliki Ofiarowania NMP.

Początkowo wadowiccy pielgrzymi szli na Jasną Górę z sierpniową Pieszą Pielgrzymką Krakowską. Odłączyli się od niej w roku 1991, ze względu na wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II, który 14 sierpnia konsekrował kościół św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Od tego czasu wędrują na Jasną Górę w lipcu, niezależnie od pielgrzymów krakowskich.

Dla społeczności pielgrzymkowej Biuro Prasowe KEP utworzyło facebookowy fanpage i twitterowy hashtag #PolskaPielgrzymuje. Zamieszczać na nich można pielgrzymkowe filmy, zdjęcia, relacje i intencje. Najnowsze informacje z pielgrzymiego szlaku dostępne są również w serwisie specjalnym KAI www.pielgrzymki.ekai.pl.

