Kard. Schönborn: Kościół musi reagować na aktualną sytuację rodziny

2017-07-14 12:41

ts / Dublin / KAI

Kościół katolicki w Irlandii przygotowuje się intensywnie do przyjęcia uczestników Światowego Spotkania Rodzin. Odbędzie się ono w dniach 21-26 sierpnia 2018 r. w Dublinie, a głównym referentem będzie metropolita Wiednia i przewodniczący episkopatu Austrii, kard. Christoph Schönborn. Pierwsza konferencja przygotowująca obrady rozpoczęła się 13 lipca w irlandzkim Limerick.

Fot. Katarzyna Artymiak

Kard. Schönborn

W wywiadzie dla gazety „Irish Times” kard. Schönborn wyraził radość, że Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się tym razem w Irlandii. Ujawnił, że w centrum swojego referatu postawił ogłoszoną w marcu 2016 r. przez papieża Franciszka posynodalną adhortację apostolską „Amoris laetitia”.

„Irlandia jednoznacznie kojarzy się z rodziną. Jest to kraj, którego centrum stanowi rodzina”, stwierdził arcybiskup Wiednia. Ale, podobnie jak w wielu krajach zachodnich, także i w Irlandii, rodzina staje się problemem coraz bardziej złożonym, jest inna niż dawniej, mówił austriacki purpurat. Dodał, że wpływają na to m.in. kwestie rozwodów, ponownych związków małżeńskich, związków osób tej samej płci, sprawiając, że o rodzinie zaczyna się już inaczej mówić w Irlandii. Zachodzi wiele zmian i w ich kontekście Kościół musi okazać miłosierdzie, musi być gotowy do tego, aby „spotkać rodzinę tam, gdzie w tej chwili ona się znajduje”.

A przecież, z pewnością również w Irlandii, mimo wszelkich kryzysów instytucji małżeństwa, jak to opisuje „Amoris laetitia”, ciągle żywa wśród młodych ludzi jest wola zawierania związków małżeńskich i zakładania rodzin, zauważył kard. Schönborn. Charakteryzując papieski dokument stwierdził, że jest to „zaproszenie, które nikogo nie wyklucza”. Papież mówi, „że Kościół nie potępia nikogo raz na zawsze”.

„Amoris laetitia” nie ogłasza zmian w nauczaniu Kościoła, zapewnił kard. Schönborn. Wyjaśnił, że adhortacja apostolska zachęca do bardziej dokładnego rozróżniania przez Kościół w tak wrażliwej kwestii, jaką jest rodzina. Oznacza to, że jako duszpasterze musimy uważnie słuchać wszystkich, być może dotychczas tak się nie wsłuchiwaliśmy. Dotyczy to zarówno ludzi żyjących w związkach regularnych, jak i nieregularnych. Społeczeństwo oparte jest na małżeństwie, a osłabianie rodziny stanowi zagrożenie dla pojedynczych osób, dla wartości społecznych oraz - jak mówi „Amoris laetitia” - ukierunkowanego na wartości postępu wspólnot i krajów. Wspieranie rodziny jest być może naszą najważniejszą misją dzisiaj, stwierdził kard. Schönborn. Przypomniał też, że droga Kościoła jest drogą Jezusa, „a jest to droga miłosierdzia i odnowy”.

Światowe Spotkanie Rodzin przebiegać będzie pod hasłem „Ewangelia rodziny: radość dla świata”. Papież Franciszek wprawdzie obiecał biskupom Irlandii, że w sierpniu 2018 r. przyjedzie na to spotkanie, jednak dotychczas nie ma potwierdzenia jego wizyty. Spotkania rodzin katolickich organizowane są z inicjatywy papieża Jana Pawła II. Odbywają się co trzy lata i stanowią międzynarodowe forum dla chrześcijan, organizacji rodzin oraz ekspertów. Poprzednie Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w 2015 r. w Filadelfii z udziałem papieża Franciszka.

