Nabożeństwo fatimskie w Rędzinach

2017-07-14 11:12

Marian Banasik

„Obecność świętych pastuszków Hiacynty i Franciszka w znaku relikwii jest dla nas wezwaniem do pokory” – mówił w homilii ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, 13 lipca podczas nabożeństwa fatimskiego w parafii pw. św. Otylii w Rędzinach. Nabożeństwo fatimskie, które od tego roku zostało wprowadzone w parafii z inicjatywy proboszcza parafii ks. Pawła Kłosa, zgromadziło dużą grupę wiernych.

W homilii ks. Frukacz, przypominając główne przesłanie orędzia fatimskiego, wskazał na znaczenie modlitwy różańcowej i pokuty. „Bardzo ważne w naszych czasach jest praktykowanie sakramentu pokuty i pojednania. Św. Jan Paweł II w swoich „Notatkach osobistych” napisał, że droga do szczęścia prowadzi przez konfesjonał” - podkreślił ks. Frukacz.

„Nasze czasy potrzebują apostołów pokuty i nawrócenia” – kontynuował ks. Frukacz.

Mówiąc o świętych pastuszkach z Fatimy, kaznodzieja wskazał na znaczenie pokory w życiu każdego chrześcijanina. – Potrzebujemy w naszym życiu pokory dziecka w relacji z Bogiem. W oczach Bożych piękny i wielki jest człowiek pokorny. W sercu pokornego jest prawdziwy pokój. Pokora serca prowadzi do pokoju w świecie – podkreślił kaznodzieja.

Redaktor „Niedzieli” przypomniał, że Matka Boża z Fatimy ocaliła życie Jana Pawła II i cały czas otaczała go płaszczem swojej opieki i opowiedział o drugim zamachu na życie Jana Pawła II, który miał miejsce w Fatimie w maju 1982 r. - Po spotkaniu z wiernymi, kiedy Ojciec Święty wchodził do katedry został poraniony nożem w okolicach pasa - mówił redaktor „Niedzieli”, przybliżając świadectwo Arturo Mari.

„Realizacja orędzia fatimskiego, wierność prawu Bożemu i miłość do człowieka zaprowadziły Jana Pawła II do Brazylii, gdzie papież odwiedził jedną z największych faweli. Był to kraj naznaczony prostytucją, narkotykami, handlem dziećmi. Pomimo wytyczonego szlaku Ojciec Święty po czterech metrach otworzył ogrodzenie, po czym wszedł do domów ludzi, nie omijając żadnego z nich. W pewnym momencie Ojciec Święty zawołał tamtejszego księdza, pocałował swój pierścień, zdjął go i powiedział: niech ksiądz go sprzeda. Trzeba powiedzieć, że jest on od papieża, wtedy będzie więcej pieniędzy, które rozda ksiądz tym ludziom” – podkreślił ks. Frukacz.

Po Mszy św. wierni z figura Matki Bożej Fatimskiej przeszli ulicami parafii. Na zakończenie nabożeństwa otrzymali błogosławieństwo relikwiami świętych pastuszków Hiacynty i Franciszka i ucałowali je.

W rozmowie z „Niedzielą” ks. Paweł Kłos, proboszcz parafii w Rędzinach podkreślił, że zależało mu, aby w parafii było nabożeństwo fatimskie, szczególnie w stulecie objawień w Fatimie. Ksiądz proboszcz wyraził również wdzięczność ks. inf. Ireneuszowi Skubisiowi za przekazanie relikwii pastuszków fatimskich na nabożeństwo fatimskie do parafii.

