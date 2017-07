Bp Pindel w Rychwałdzie: modlitwa i pokuta – to logika Pana historii

2017-07-14 09:15

Liczni wierni uczestniczyli 13 lipca w nabożeństwie fatimskim w sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej – Pani Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie koło Żywca. Uroczystościom, w których udział wzięli między innymi członkowie Rycerstwa Niepokalanej z terenu Śląska i Małopolski, przewodniczył bp Roman Pindel. Pielgrzymi adorowali Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji fatimskiej, która w sanktuarium Pani Ziemi Żywieckiej przebywać będzie do 16 lipca.

Nawiązując do czytania z Księgi Rodzaju, bielsko-żywiecki biskup w homilii zwrócił uwagę, że historia, w której Józef wypowiada słowa „Ja jestem Józef, brat wasz, to ja jestem tym, którego sprzedaliście do Egiptu” dzieje się w określonym kontekście dziejów świata: wydarzeń, zagrożeń i niebezpieczeństw.

„Dzisiejsze czytanie mówi także, że Bóg jest nad tym wszystkim; że Bóg kieruje losami ludzi. On tak wszystko poukłada, że, tak jak w przypadku Józefa, zło, krzywda, nienawiść, chęć zemsty, próba zabójstwa i sprzedaż brata, prowadzą ku dobru i ocaleniu. Bóg tak chce” – dodał biskup.

Kaznodzieja zachęcił także do spojrzenia na orędzie fatimskie z kilku perspektyw: z punktu widzenia dramatycznych wydarzeń światowych oraz osobistego wezwania do modlitwy, przypominającego istotne treści słowa Bożego. „Możemy pytać się też, jaki jest sens zbawczy tego orędzia, do dziś przywoływanego, inspirującego do modlitwy, zadośćuczynienia i prośby o przebaczenie” – zaznaczył.

„Wezwanie Matki Bożej z Fatimy mówi o modlitwie na różańcu, o pokucie i o zadośćuczynieniu za grzechy. I można by pytać, co to ma wspólnego z ogromem zła - wojnami, nienawiścią, śmiercią, prześladowaniami w Rosji, rozszerzaniem się komunizmu po Europie? Czy ja muszę zadośćuczynić za grzechy tych, którzy są źli i mnie krzywdzą? A jednak taka jest logika Pana historii. A jednak modlitwa ratuje i nie wiemy, ile istnień ludzkich zostało uratowanych przez tych, którzy, posłuszni wezwaniu Maryi, sięgnęli po różaniec” – podkreślił biskup.

„A jednak Bóg wysłuchuje modlitwy za prześladowców, bluźnierców i grzeszników. Tylu wielkich zbrodniarzy przeżyło nawrócenie. Tylu zostało powstrzymanych przed czynami jeszcze gorszymi niż te, które popełnili. A jednak przychodzi otrzeźwienie i nawrócenie. A jednak możemy powiedzieć, że idea komunizmu skompromitowała się, upadła. A mimo to, nie zostały do końca usunięte zło i krzywdy, także dotyczące całych narodów” – zauważył duchowny.

Uroczystości zakończyła procesja maryjna ze świecami oraz apel maryjny.

Kustosz sanktuarium w Rychwałdzie o. Bogdan Kocańda przypomniał, że wierni zgromadzeni w świątyni adorowali Najświętszy Sakrament wystawiony w monstrancji fatimskiej. Jest ona darem przygotowanym z okazji 100-lecia objawień w Fatimie przez sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem oraz Fundację Aniołów Miłosierdzia. W związku z „peregrynacją” monstrancji od grudnia 2016 roku, trwa jednocześnie Pielgrzymka Pokoju i wszędzie tam, gdzie przebywa monstrancja, wierni – za wstawiennictwem Matki Najświętszej – proszą Boga o pokój na świecie.

W ramach nawiedzenia monstrancji w Rychwałdzie zaplanowano w najbliższych dniach adorację wdzięczności, a w niedzielę odpust parafialny ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. We wrześniu br. monstrancja zostanie przewieziona do Fatimy i tam zostanie złożona jako wotum narodu polskiego w setną rocznicę objawień.

Monstrancja fatimska przedstawia Maryję – Niewiastę obleczoną w słońce, u której stóp znajduje się księżyc. W centrum, w sercu Niewiasty Eucharystii, znajduje się miejsce, w którym będzie umieszczany Najświętszy Sakrament. Symboliczną wartość monstrancji podkreślają fragmenty 12 meteorytów, rozmieszczone w aureoli oraz fragment skały księżycowej, wtopiony pod stopami Maryi. Każdy z tych dodatkowych elementów posiada certyfikat NASA. Projekt i wykonanie zrealizowała renomowana pracownia Drapikowski Studio. Ten sam artysta i jego studio wykonało sukienkę Matki Bożej Rychwałdzkiej w 2015 roku.

Więcej informacji na temat monstrancji fatimskiej i peregrynacji po Polsce można przeczytać na stronie www.aniolowie.org

Ośrodek kultu maryjnego w Rychwałdzie powstał w 1644 r. Jego źródłem był cudowny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku; namalowany na lipowej desce w XV wieku. Wizerunek cieszył się czcią wiernych od samego początku. Powszechnie uważano Matkę Bożą Rychwałdzką za Patronkę i Opiekunkę Żywiecczyzny.

18 lipca 1965 roku odbyła się uroczysta koronacja Cudownego Obrazu. Dokonali jej Prymas kardynał Stefan Wyszyński i abp Karol Wojtyła.

Od czasu koronacji cześć dla Matki Bożej Rychwałdzkiej zatacza coraz szersze kręgi i z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów. Do sanktuarium przybywają pielgrzymki nie tylko z Żywiecczyzny, ale z różnych stron kraju i zagranicy.

