Kraków: podarujmy lato dzieciom ze Wschodu

2017-07-13 16:04

md / Kraków

Blisko 140 dzieci z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy rozpoczęło w czwartek wakacyjny wypoczynek w Krakowie, zorganizowany dla nich przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Akcja „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu” odbywa się już po raz osiemnasty.

Fot. Mazur/episkopa.pl

W sali obrad krakowskiego magistratu młodych gości ze wschodniej Europy powitali przedstawiciele Senatu RP, władz miasta i samorządu oraz organizatorów wypoczynku – Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski. Obecny był też bp Damian Muskus OFM, który podkreślił, że Kraków jest nie tylko miastem pięknych zabytków, ale przede wszystkim polską stolicą duchową, bo jest tu wiele kościołów i klasztorów.

Opowiedział młodzieży również o kard. Marianie Jaworskim, który niegdyś służył Kościołowi na Ukrainie jako metropolita lwowski, a dziś mieszka w Krakowie, z miłością wspominając naród ukraiński i lata spędzone we Lwowie.

Bp Muskus przypomniał także, że niemal rok temu w Krakowie odbyły się Światowe Dni Młodzieży, podczas których młodzi pielgrzymi z całego świata mogli doświadczyć piękna polskiej kultury i gościnności mieszkańców Małopolski. „Jesteście tutaj, żeby dotknąć ziemi rodzinnej waszych dziadków, żeby ją poznać i pokochać, a my was gościmy tutaj, bo chcemy wam podziękować za wierność Polsce i przywiązanie do tej ziemi” – powiedział biskup.

„Czeka was piękna i pełna wrażeń lekcja historii. Wykorzystajcie ją jak najlepiej i wracajcie do swoich domów, by opowiadać swoim bliskim o tym, czego doświadczyliście w Polsce” – życzył dzieciom krakowski biskup pomocniczy.

Senator Andrzej Pająk, członek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, podkreślił, że człowiek ma dwie ojczyzny: ojczyznę lokalną, gdzie się narodził i wychował oraz ojczyznę duchową, a więc kulturę, język i wiarę – wartości, które łączą ludzi bez względu na to, gdzie żyją.

Projekt obejmuje najuboższe dzieci z polskich rodzin, które kultywują tradycje, obyczaje i język polski. W ramach pobytu w Małopolsce dzieci zwiedzą Kraków: Kazimierz, Wawel, Muzeum Narodowe, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Wieliczkę. Wypoczną w Parku Wodnym i odwiedzą krakowskie zoo.

W ramach akcji „Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu” w ciągu 18 lat do Polski przyjechało ponad 2 tys. polskich dzieci z krajów Europy wschodniej.

