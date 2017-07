Bielsko-Biała: Caritas zachęca do wsparcia akcji „Tornister pełen uśmiechów”

2017-07-13 10:05

rk / Bielsko-Biała / KAI

Do kilkuset dzieci z całej diecezji mogą trafić wyprawki szkolne rozprowadzone przez bielsko-żywiecką Caritas w ramach ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Plecaki wypełnione przyborami szkolnymi otrzymają od Parafialnych Zespołów Caritasu uczniowie z rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach kolejnej 9. edycji ogólnopolskiej akcji „Tornister pełen uśmiechu” na nowy rok szkolny 2017/2018 do ofiarodawców trafiają już pierwsze kolorowe plecaki. Darczyńcy wypełnią je zeszytami, kredkami, blokami rysunkowymi, plasteliną, bibułką, kolorowym papierem i wszystkim, co może się przydać uczniowi w szkole.

Ks. Robert Kasprowski, dyrektor diecezjalnej Caritas, wytłumaczył, że akcja polega na tym, że chętni wierni zabierają do domu wystawiony w kościele pusty plecak i sami uzupełniają go przyborami szkolnymi. „Wypełniony, po tygodniu odnoszą z powrotem do kościoła, aby mogło nim zostać obdarowane jakieś konkretne, wskazane przez parafię dziecko” – dodał kapłan.

Akcja ta w wielu podbeskidzkich parafiach cieszy się dużą popularnością. „Tam, gdzie ksiądz proboszcz nie zdecydował się na podjęcie akcji, ludzie sami przychodzą do Caritas z materiałami do plecaków lub wpłacają pieniądze za plecak” – zaznaczają przedstawiciele diecezjalnej Caritas i zapraszają proboszczów wraz ze wspólnotą parafialną do włączenia się w to dzieło.

Plecaki można zamawiać w Caritas diecezji bielsko-żywieckiej w cenie 25 zł (tel. 734 176 648, mail: caritas@bielsko.opoka.org.pl). Wypełnione przyborami szkolnymi plecaki pozostają w parafii do dyspozycji proboszcza i Zespołu Charytatywnego.

