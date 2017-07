Abp Jędraszewski zaprasza na pielgrzymkę na Jasną Górę

2017-07-13 10:03

luk / Kraków / KAI

W niedzielę 16 lipca w kościołach archidiecezji krakowskiej zostanie odczytane zaproszenie abp. Marka Jędraszewskiego do wzięcia udziału w XXXVII Pieszej Pielgrzymce Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę. „Piesza pielgrzymka to przede wszystkim niepowtarzalna okazja do otworzenia się na Boże działanie w naszym życiu” – napisał do diecezjan metropolita krakowski.

Fot. Adam Bujak/archidiecezja krakowska

Polub nas na Facebooku!

Na wstępie arcybiskup zwrócił uwagę, że wakacje to nie tylko okazja do wypoczynku i zmienienia codziennego harmonogramu dnia. „Okres wakacji jest również czasem odkrywania Boga w otaczającym nas świecie i w drugim człowieku. Nie zmarnujmy tego czasu” – dodał.

Zachęcając do udziału w krakowskiej pielgrzymce do Matki Bożej Częstochowskiej wskazał, że to doskonała przestrzeń do otwarcia się na Boga, budowania relacji z drugim człowiekiem, a także okrywania piękna otaczającego świata.

„Codzienna wędrówka w grupie pątników – wypełniona Eucharystią, modlitwą, śpiewem, chwilami zadumy nad rozważanym Słowem Bożym – pozwala na nowo rozpalić w sercu płomień wiary, o który powinniśmy się troszczyć na każdym etapie naszego życia” – napisał.

Reklama

Hierarcha odniósł się także do hasła przewodniego tegorocznej pielgrzymki „Idźcie i głoście". „Nasze wędrowanie do stóp Czarnej Madonny nie będzie zatem tylko kroczeniem przed siebie, ale będzie głoszeniem innym ludziom orędzia o Bogu, który jest Miłością” – podkreślił.

Uwrażliwił, że dawane świadectwo powinno wynikać z bezpośredniego doświadczenia Bożej miłości, a nie przyswojonej kiedyś teorii. „Pragniemy, aby wszyscy, którzy zobaczą naszą więź z Bogiem, zostali do Boga pociągnięci i przez Niego umocnieni” – stwierdził.

Metropolita przypomniał również wiernym, że pielgrzymka odbywa się w wyjątkowym czasie – 300. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej papieskimi koronami, 100. rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie oraz w Roku św. Brata Alberta, dla którego „Matka Boża z Jasnej Góry była szczególną Orędowniczką i Opiekunką”.

Na zakończenie serdecznie zaprosił do wzięcia udziału w krakowskim wędrowaniu na Jasną Górę. „Polećmy się wszyscy opiece Tej, która od tylu już lat nieustannie ‘otacza macierzyńską miłością Naród, który Ją wybrał na swoją Królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański’” – napisał abp Jędraszewski, udzielając pątnikom pasterskiego błogosławieństwa na okres przygotowań do sierpniowego wędrowania.

XXXVII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę odbędzie się w dniach 6-11 sierpnia. Szczegółowe informacje o niej i sposobach zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej www.pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl

Działy: Niedziela Małopolska

Tagi: pielgrzymka zaproszenia