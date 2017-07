Panama: Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny w ramach przygotowań do ŚDM

Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny pt. "Maryja, Matka Ewangelizacji Ameryki", to element przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Panama 2019. Spotkanie z udziałem 3 tys. osób z całego świata odbędzie się w dniach 1-3 września br. w stolicy Panamy.

- Biorąc pod uwagę rolę, jaką Dziewica odgrywa w historii Zbawienia ludzkości, chrześcijanie powinni nie tylko przyjmować ją z uwagą, ale też przekształcać [jej wzór] na konkretne wybory i działania, które przemieniają życie, na przyjęcie postaw ewangelicznych Tej, która poprzedza Kościół w drodze wiary i świętości - piszą na stronie archidiecezji panamskiej organizatorzy kongresu.

Wydarzenie, którego celem jest pogłębienie refleksji nad postacią Maryi i zachęta do jeszcze większego nabożeństwa do niej, jest elementm przygotowań do 34. ŚDM Panama 2019, którym także towarzyszy maryjny temat.

Organizatorzy kongresu pt. "Maryja, Matka Ewangelizacji Ameryki", który odbędzie się w dniach 1-3 września br. m.in. w panamskim centrum kongresowym ATLAPA i teatrze Anayansi, spodziewają się udziału ok. 3 tys. uczestników z całego świata.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. arcybiskup Panamy José Domingo Ulloa Mendieta, dr Marco Daniel Duarte dyrektor Serwisu Studiów i Rozpowszechniania Sanktuarium w Fatimie, prof. Américo Pablo López Ortiz prezes Światowego Apostolatu Fatimskiego i ks. dr Eduardo Chávez Sánchez dyrektor Wyższego Instytutu Badań Guadalupiańskich.

Jak wielokrotnie podkreślał abp Ulloa, czas przygotowań do ŚDM w Panamie, ma być dla lokalnego Kościoła czasem odnowienia pobożności maryjnej - tym bardziej, że patronką Panamy - najstarszego katolickiego kraju obu Ameryk - jest Matka Boża Większa i, że to właśnie Maryi zawierzył trzyletni okres przygotowań do ŚDM papież Franciszek.

34. ŚDM odbędą się w dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie pod hasłem "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, zaplanowane w terminie 17-21 stycznia 2019 na terenie Panamy, Kostaryki i Nikaragui.

