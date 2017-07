W Watykanie wspominano abp. Zygmunta Zimowskiego w pierwszą rocznicę jego śmierci

2017-07-12 21:32

12 lipca mija 1. rocznica śmierci, po długiej, ciężkiej chorobie, abp. Zygmunta Zimowskiego - ostatniego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, obecnie włączonej do Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego. Jeden z jego najbliższych współpracowników - również ostatni sekretarz kierowanego przezeń urzędu, ks. Jean-Marie Mupendawatu powiedział, iż ostatnie dwa lata życia arcybiskupa były dla niego "prawdziwą drogą krzyżową". „Na kilka miesięcy przed śmiercią był na Światowym Dniu Chorego w Ziemi Świętej, gdzie konkretnym przykładem własnego życia pokazał, jak można i jak powinno się czynić dobro także przez chorobę i cierpienie, ofiarując je Bogu za braci” – przypomniał kongijski kapłan.

Ks. Dariusz Giers - inny pracownik dykasterii kierowanej przez abp. Zimowskiego - po jego śmierci przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego wykład polskiego hierarchy na sympozjum z okazji wystawienia Całunu Turyńskiego, kiedy mówił on o cierpieniu. Było to już po pierwszych operacjach, jakie przeszedł. Na chwilę odłożył kartki na bok i powiedział: „Łatwo jest mówić o cierpieniu, ale ciężko jest to cierpienie przyjąć, kiedy ono naprawdę dotyka człowieka”.

Dziś późnym południem emerytowany kardynał-patron Suwerennego Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu Maltańskiego kard. Paolo Sardi przewodniczy w rzymskim kościele Santo Spirito in Sassia Eucharystię W intencji śp. abp. Zimowskiego.

Warto dodać, że jednym z ostatnich wielkich dzieł zmarłego przed rokiem polskiego hierarchy kurialnego była nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, o której wypracowanie bardzo zabiegał i przed śmiercią napisał do niej wstęp.

Abp Zygmunt Zimowski przez wiele lat współpracował także z Sekcją Polską Radia Watykańskiego, jeszcze przed objęciem pełnionego pod koniec życia urzędu, najpierw jako pracownik Kongregacji Nauki Wiary, a następnie jako biskup radomski. Tak mówił w jednym z wywiadów podczas Synodu Biskupów o Eucharystii:

„Przede wszystkim wydaje mi się, że bardzo ważna jest wiara biskupa, kapłana, w obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina. Dlatego jest więcej do zreformowania w nas samych niż w tym, co odnosi się do kwestii zewnętrznych. I myślę, że jest to ważne, aby każdy biskup, każdy kapłan zwracał uwagę na uczestnictwo w niedzielnych Mszach św. Zresztą to wynosi się z domu rodzinnego. Jakże piękny jest widok, gdy przejeżdżam przez diecezję w niedzielę, kiedy całe rodziny, czy to na rowerach, czy pieszo zdążają do świątyni. Ta świątynia staje się centrum, gdzie zewsząd, z zakątków różnych wiosek, ludzie przychodzą właśnie do Chrystusa, gdzie spotykają się nie w imię jakiejś idei, ale w imię Trójcy Przenajświętszej” – powiedział w 2005 r. ówczesny biskup radomski Zygmunt Zimowski.

