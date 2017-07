Dublin: Polacy potrzebni do obsługi IX Światowego Spotkania Rodzin

2017-07-12 19:27

Potrzebujemy polskich wolontariuszy, którzy podejmą się tłumaczeń na język polski treści związanych z IX Światowym Spotkaniem Rodzin Dublin 2018 - informują organizatorzy zjazdu. Chętni do tej posługi mogą zgłaszać się, pisząc na adres info@worldmeeting2018.ie

Trwa rekrutacja ok. 3 tys. wolontariuszy do obsługi IX Światowego Spotkania Rodzin Dublin 2018 r. Jednym z warunków aplikowania do wolontariatu jest zamieszkanie na terenie Irlandii w chwili aplikacji, jednak organizatorzy spotkania przypominają, że w obsługę spotkania można włączyć się także "na odległość" - np. poprzez pomoc w tłumaczeniach, także na język polski.

- Potrzebujemy polskich wolontariuszy, którzy podejmą się tłumaczeń na język polski treści związanych z IX Światowym Spotkaniem Rodzin Dublin 2018 - mówią gospodarze spotkania i zapraszają chętnych do kontaktu pod adresem info@worldmeeting2018.ie.

Jak dodają, ważnym wsparciem organizacji zjazdu jest też jego promowanie w lokalnych środowiskach - we współpracy z parafiami i diecezjami. W tym celu zachęcają do ciągłego śledzenia informacji o przygotowaniach do spotkania, zamieszczanych na oficjalnej stronie wydarzenia worldmeeting2018.ie i w mediach społecznościowych.

IX Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w Dublinie w dn. 21-26 sierpnia 2018 r. W programie spotkania z udziałem rodzin z całego świata przewidziany jest 3-dniowy kongres na temat "Ewangelia Rodziny: radość dla świata", festiwal rodzin i uroczysta eucharystia, wieńcząca spotkanie. Zjazd zostanie poprzedzony specjalnym cyklem katechetycznym, dostępnym także w wersji online i poprzez aplikację na smartfony i zatytułowanym: "Amoris. Mówmy o rodzinie! Bądźmy rodziną!". Gospodarzem spotkania jest archidiecezja Dublinu.

Światowe Spotkania Rodzin odbywają się co kilka lat, począwszy od 1994 r. Pierwsze z nich odbyło się w Rzymie, w dn. 8-9 października 1994 r. z okazji obchodzonego wówczas międzynarodowego Roku Rodziny.

