Jedyna w Polsce piesza pielgrzymka rolników dotarła na Jasną Górę

2017-07-12 17:13

it / Jasna Góra / KAI

Na Jasną Górę dotarła piesza pielgrzymka rolników diec. zielonogórsko-gorzowskiej. To jedyna taka grupa w kraju. Od 34 lat pątnicy, a wśród nich mieszkańcy wsi, przemierzając setki kilometrów modlą się o to by na polskiej ziemi nie zabrakło chleba.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Jak podkreślają rolnicy modlitwa o dobre zbiory, pogodę, o to by miał kto pracować na roli jest bardzo ważna i konieczna. - Jeżeli rolnik nie będzie miał to nikt nie będzie miał. Jeżeli my nie zbierzemy plonów to będziemy głodni. Modlimy się przede wszystkim o pogodę, żebyśmy mogli pozbierać to co mamy na polu, żeby nie zabrakło w Polsce chleba – powiedziała Anna Kacprzak, która uprawia nie tylko rolę, ale i hoduje bydło. Zauważyła, że praca rolników i gospodarzy jest dziś bardzo trudna, mimo polepszającego się wciąż sprzętu. - Jesteśmy tak bardzo uzależnieni od pogody, ciągle w napięciu a mając też bydło pracujemy bardzo dużo i ciężko - dodała rolniczka.

- Pamiętajmy o roli rolników, którzy gromadzą zboże, środki utrzymania, żywią nas i bronią. Dlatego oddajemy im szczególną cześć i dziękujemy za ich mozolną pracę i prosimy Boga, aby błogosławił im w tej pracy, zwłaszcza żniwnej, siewnej i we wszystkich innych - mówił podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej bp pomocniczy senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha.

Kaznodzieja podkreślał, że „kto całkiem zawierzył się Bogu, jak Maryja i za Jej przykładem, jak zawierzył się św. Jan Paweł II swoim wezwaniem Totus Tuus - cały Twój, tego nikt i nic nie powstrzyma od realizacji swego powołania i swej misji życiowej niezależnie od warunków w jakich mu przychodzi żyć i pracować na tej ziemi”.

- Bóg przyjmuje wszystko co zostało mu ofiarowane, przyjmuje każdego, kto się mu oddał, kto się mu zawierzył, także i wasze trudy pielgrzymowania – mówił bp Socha. Zauważył, że „te 11 dni na nogach w różnej pogodzie to wielki trud, ale to tylko symbol trudu przeżywanego każdego dnia przez każdego z nas”. - Życia oddanego Bogu nie da się zmarnować – podkreślał kaznodzieja.

Msza św. na Jasnej Górze stanowiła uwieńczenie rekolekcji w drodze.

Pielgrzymka rolników odbywała się pod hasłem: „Do naszej Matki i Królowej” i stanowiła jeden z etapów świętowania jubileuszu 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. -Ważne rzeczy są warte świętowania, żeby gdzieś nie uciekły naszej pamięci i uwadze. Myślę, że te rocznice dają nam też poczucie łączności z tym ważnym dla każdego Polaka miejscem – powiedziała jedna z pątniczek.

Prawie 140 pielgrzymów pokonało w ciągu 11 dni ponad 350 km. Pątnicy swoją wędrówkę rozpoczęli 2 lipca u Matki Bożej Królowej Pokoju w Otyniu, by w środę 12 lipca pokłonić się Maryi Jasnogórskiej w Częstochowie.

Jak zauważył Czesław Flaga sołtys Grabika w pielgrzymce, podczas której do pokonania jest tak wiele kilometrów przeważnie uczestniczą ludzie młodzi, chociaż są i starsi np. pani Janeczka, która ma 82 lata i przyjeżdża na pielgrzymkę specjalnie ze Stanów Zjednoczonych.

Pielgrzymka diec. zielonogórsko-gorzowskiej odbywała się również w duchu dziękczynienia w 20. rocznicę obecności na gorzowskiej ziemi Ojca Św. Jana Pawła II oraz za ocalenie z pożaru najważniejszej i najcenniejszej świątyni w diecezji - katedry pw. Wniebowzięcia NMP.

Jak powiedział przewodnik grupy ks. Paweł Mydłowski 1 lipca, na dzień przed rozpoczęciem tegorocznej pielgrzymki na Jasną Górę w najstarszej świątyni w mieście wybuchł pożar, który z niepokojem, ale i nadzieją na ocalenie kościoła śledziła cała Polska.

Niespełna dwa tygodnie po zakończeniu akcji gaśniczej, wierni diecezji z ufnością spoglądają w przyszłość wierząc, że z Bożą pomocą, uda im się doprowadzić do tego, że gorzowska katedra odzyska swój blask. – Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają modlitwą i ofiarą – powiedział ks. Mydłowski.

Do pieszych pielgrzymów na Jasnej Górze dołączyła również grupa rowerowa.

Pierwsza pielgrzymka piesza rolników z diec. zielonogórsko-gorzowskiej była zorganizowana 34 lata temu i wyszła bez pozwolenia ówczesnej władzy komunistycznej. Powstała na bazie „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Zawsze organizowana jest jeszcze przed żniwami, bowiem to jedyny okres, kiedy rolnicy mogą wyruszyć na szlak.

