UNICEF: miliony dzieci w Sudanie Południowym przeżywają katastrofę

2017-07-12 17:05

ts, kg (KAI/FIDES) / Dżuba / KAI

W sześć lat po ogłoszeniu niepodległości Sudanu Południowego Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) kreśli katastrofalny obraz sytuacji w tym kraju, ogarniętym niemal od początku krwawą wojną domową. Ponad dwa miliony dzieci musiało uciekać przed walkami ze swoich miejsc zamieszkania, co najmniej 2500 zostało zabitych lub ciężko rannych – poinformował UNICEF 8 lipca w stolicy kraju – Dżubie. Z danych tych wynika ponadto, że 1,1 mln. dzieci jest niedożywionych, w tym 290 tysięcy tak ciężko, że grozi im śmierć.

Fot. DVIDSHUB / Foter.com / CC BY

Odnotowano ponadto 254 przypadki gwałtu na dzieciach oraz ataki na tle seksualnym na nie. W wielu miejscowościach nie działa zaopatrzenie w wodę ani system sanitarny, co sprzyja rozwojowi chorób, zwłaszcza odry i cholery. „Miliony dzieci w Sudanie Południowym cierpią niewyobrażalną biedę i ograniczenia w dostępie do nauki, żywności i ochrony zdrowia, a także do swych praw” – powiedział przedstawiciel UNICEF w tym kraju Mahimbo Mdoe.

Przedmiotem wielkiego zatroskania jest dla UNICEF także załamanie się systemu oświaty w tym kraju: 2,2 mln, a więc 70 proc. dzieci, nie chodzi do szkoły, co stanowi najwyższy wskaźnik na świecie. Zwalczające się ugrupowania zbrojne zniszczyły ponad dwie trzecie tamtejszych szkół. Oblicza się, że wojsko i wspomniane ugrupowania wykorzystują 17 tysięcy nieletnich jako dzieci-żołnierzy. Wszystko to sprawia, że nie ma powodów do świętowania kolejnej rocznicy niepodległości – podkreśla raport UNICEF.

Sudan Południowy oddzielił się oficjalnie od Sudanu 9 lipca 2011. Już w grudniu 2013 wybuchły tam walki między wojskami rządowymi a opozycją na tle plemiennym a ich podłożem jest dążenie do kontrolowania bogatych złóż ropy naftowej w tym najmłodszym państwie świata.

Kolejną rocznicę niepodległości skomentował również w okolicznościowym przesłaniu przewodniczący Konferencji Biskupiej Sudanu (SCBC) bp Edward Hiiboro Kussala. Na wstępie zapewnił, że jest patriotą i cieszy się, że jest obywatelem Sudanu Południowego i dziękuje Bogu za to, że pozwolił mu urodzić się „w tym pięknym miejscu”. „Chcę nadal pracować dla jedności swego kraju i chcę poświęcić swoje życie na rzecz trwałego pokoju, który ktoś ukradł” – napisał biskup diecezji Tombura-Yambio. Zaznaczył, że takich jak on jest bardzo wielu, z wszystkich religii, „którzy nie stracili nadziei”. Wyraził nadzieję, że obecna sytuacja jest stanem przejściowym i podkreślił, że wolność i pokój są darami Bożymi dla wszystkich synów narodu, a niepodległość „trzeba wykuwać i realizować codziennie”.

Po przedstawieniu i omówieniu obecnej, trudnej sytuacji kraju, pełnej wojny i aktów przemocy, biskup wezwał swych rodaków do nieustannej modlitwy o pokój, „aby sercami ludzi kierowały pokój i wzajemne zaufanie, niezależnie od przynależności etnicznej, dzięki czemu życie w Sudanie Południowej będzie bardziej znaczące i radośniejsze”.

