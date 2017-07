Kard. Sandri na Ukrainie

2017-07-12 13:25

kg (KAI/RISU/Ilsismografo) / Kijów / KAI

Przed moim wyjazdem papież Franciszek osobiście polecił mi, abym przekazał wam jego zapewnienie o jego bliskości z wami oraz o jego modlitwie i błogosławieństwie dla Ukrainy – powiedział 12 lipca prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich kard. Leonardo Sandri w kazaniu podczas liturgii w katedrze greckokatolickiej Zmartwychwstania Chrystusa w Kijowie. Przybył on na Ukrainę dzień wcześniej, witany na stołecznym lotnisku m.in. przez arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Swiatosława Szewczuka i nuncjusza apostolskiego w tym kraju abp. Claudio Gugerottiego.

Fot. Margita Kotas

Wysłannik papieski podziękował na wstępie Panu za dar tej liturgii, po czym oświadczył, że Ukraińcy są wyjątkowo ważni w życiu Ojca Świętego. „Zapewnia on was, że nie jesteście osamotnieni, że w jego sercu zajmujecie szczególne miejsce i że szczerze dziękuje wam za te wszystkie modlitwy, jakie zanieśliście do Boga w jego intencjach w czasie niedawnej wielkiej pielgrzymki do bazyliki św. Piotra w ramach obchodów 150. rocznicy kanonizacji św. Jozafata – męczennika z powodu miłości do Boga i jedności Kościoła” – powiedział kardynał.

Przypomniał, że jest to już trzecia jego podróż na Ukrainę: po raz pierwszy przybył tu w 2001 r., towarzysząc Janowi Pawłowi w jego historycznej wizycie w tym kraju. Tamta pielgrzymka wywarła na nim niezapomniane wrażenie – zapewnił prefekt Kongregacji. „Do tej pory pamiętam słowa papieża, gdy przypomniał on tradycję, wedle której apostoł Andrzej, odwiedzając te miejsca, w których z czasem miało powstać to miasto [Kijów], pobłogosławił je, mówiąc: «Na tych wzgórzach zajaśnieje chwała Boża!»” – podkreślił mówca. Dodał, że apostoł przepowiedział, iż Dniepr stanie się nowym Jordanem dzięki wodom chrztu księcia Włodzimierza, a Kijów – nową Jerozolimą jako matka chrześcijaństwa słowiańskiego na Wschodzie Europy.

„Te słowa świętego papieża prowadzą nas sercem i myślami do Franciszka, który przed moim wyjazdem polecił mi specjalnie, aby powiedział o jego bliskości, obejmowaniu was, o jego modlitwie wraz z błogosławieństwem, którego w jego imieniu udzielę wam wszystkim na zakończenie tej liturgii” – stwierdził kard. Sandri.

Jego wizyta na Ukrainie rozpoczęła się 11 lipca, gdy Kościół katolicki wspomina św. Benedykta – opata i współpatrona Europy. Na lotnisku kijowskim gościa z Watykanu powitali zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) abp S. Szewczuk, nuncjusz abp C. Gugerotti ze współpracownikami i grupa księży greckokatolickich. Po krótkim odpoczynku w nuncjaturze prefekt Kongregacji z towarzyszącymi mu osobami udał się na Majdan Niepodległości, gdzie arcybiskup większy przedstawił mu pokrótce najnowszą kartę dziejów swego kraju, związaną z tym miejscem, po czym wszyscy pod krzyżem ozdobionym zdjęciami poległych tam osób odmówili modlitwę za ich dusze a kardynał złożył wiązankę kwiatów.

Następnie wszyscy odwiedzili kompleks memoriałowy ku czci ofiar Wielkiego Głodu z lat 1929-33, jaki dotknął ówczesną sowiecką Ukrainę na rozkaz Stalina. Tam również odmówiono wspólnie modlitwę za zmarłych i wysłuchano informacji o tym wydarzeniu sprzed prawie 90 lat. Przypomniano również ważne orędzie, jakie św. Jan Paweł II wystosował w 2003 r. na 70. rocznicę tamtej tragedii.

Ostatnim etapem pierwszego dnia wizyty były odwiedziny kurii arcybiskupiej i siedziby arcybiskupa większego. W spotkaniu uczestniczyli również dwaj najbliżsi jego współpracownicy: biskupi Josyf Milan i Bohdan Dziurach oraz konsekrowany niedawno nowy łaciński biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywyćkyj (Krzywicki) i arcybiskup Rijeki w.Chorwacji Ivan Devčić, przebywający obecnie na Ukrainie na zaproszenie UKGK.

Abp Szewczuk, witając oficjalnie wysłannika Ojca Świętego, powiedział, że kraj oczekuje „balsamu pocieszenia, aby stawiać czoła trudnej karcie historii tych lat”. Spotkanie to było też okazją do przedstawienia kardynałowi niektórych bieżących wyzwań, stojącymi obecnie przed UKGK zarówno na miejscu, jak i w diasporze, jak również do złożenia życzeń nowemu biskupowi łacińskiemu stolicy, który po raz pierwszy odwiedził siedzibę arcybiskupią.

Pobyt kardynała prefekta na Ukrainie potrwa do 17 lipca i odwiedzi on w tym czasie jeszcze Charków, Kramatorsk i Słowiańsk na wschodzie kraju, gdzie zapozna się z trudną sytuacją miejscowej ludności, wywołaną toczącą się tam wojną, oraz Iwanofrankowsk (Stanisławów), sanktuarium maryjne w Zarwanicy i Lwów na zachodzie.

