Przesłanie Przewodniczącego Episkopatu Polski do uczestników Pielgrzymki Pojednania z Werchraty do Lwowa

2017-07-12 13:11

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki objął patronatem honorowym międzynarodową pielgrzymkę szlakiem świętego Brata Alberta i klasztorów bazyliańskich z Werchraty do Lwowa. Odbędzie się ona od 18 do 22 lipca i wpisuje się w trwający w Kościele w Polsce Rok św. Brata Alberta.

Pielgrzymce towarzyszy szczególnie szlachetny cel, a mianowicie modlitwa w intencji pojednania pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Rok 2017 jest wyjątkowo ważny, ponieważ obchodzimy 30. rocznicę wznowienia, po II wojnie światowej, relacji pomiędzy biskupami polskim a grekokatolickimi na Ukrainie, co dokonało się podczas pamiętnego spotkania w Rzymie 1987 r. - przypomina przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w przesłaniu do uczestników Pielgrzymki Pojednania która dn. 18 lipca wyruszy z Werchraty do Lwowa.

W specjalnym przesłaniu do uczestników Pielgrzymki szlakiem świętego Brata Alberta i klasztorów bazyliańskich Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zapewnił ich o duchowym wsparciu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce. Wyraził również radość z inicjatywy, której towarzyszy modlitwa w intencji pojednania pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

Abp Stanisław Gądecki przypomniał w liście, że w roku 2017 obchodzimy 30. rocznicę wznowienia, po II wojnie światowej, relacji pomiędzy biskupami polskim a grekokatolickimi na Ukrainie. – Mam nadzieję, że pielgrzymka przyniesie błogosławione owoce w sercach jej uczestników, jak i w sercach wszystkich, którzy Ewangelię Jezusa Chrystusa uczynili programem swojego życia – napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Zwrócił się również z prośbą do pielgrzymów o to, aby do pątniczych intencji dołączyli modlitwę o pokój „dla umęczonej wojną Ukrainy”. „Niech Maryja – Królowa Pokoju wyprasza Europie ten upragniony dar, dzięki któremu narody mogą rozwijać się w dobrobycie i bezpieczeństwie” – napisał.

Międzynarodowa Ekumeniczna Piesza Pielgrzymka szlakiem Świętego Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich z Werchraty do Lwowa wyruszy 18 lipca (wtorek) ze wsi Prusie na Roztoczu. Do udziału w niej zaproszeni są zarówno Polacy, Ukraińcy, jak i obywatele innych państw, którzy są związani z parafią pw. św. Brata Alberta lub żyją duchowością św. Brata Alberta. W pielgrzymce mogą iść zarówno chrześcijanie, jak i osoby poszukujące Boga. Pielgrzymi przejdą m.in. przez Potelicz, Magierów, Krechów i Brzuchowice. Dotrą do Lwowa w sobotę 22 lipca.

Patronat honorowy nad pielgrzymką objęli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Marek Jędraszewski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy abp Mieczysław Mokrzycki oraz metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

Organizatorami Pielgrzymki są: Parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach, Prezydent Miasta Puławy oraz Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza.

Dla społeczności pielgrzymkowej Biuro Prasowe KEP utworzyło facebookowy fanpage i twitterowy hashtag #PolskaPielgrzymuje. Zamieszczać na nich można pielgrzymkowe filmy, zdjęcia, relacje i intencje. Najnowsze informacje z pielgrzymiego szlaku dostępne sš również w serwisie specjalnym KAI www.pielgrzymki.ekai.pl.

Publikujemy tekst przesłania abp Stanisława Gądeckiego.

Warszawa, dnia 5 lipca 2017 roku

PRZESŁANIE DO UCZESTNIKÓW PIELGRZYMKI POJEDNANIA Werchrata – Lwów 18-22 lipca 2017

Drodzy Pielgrzymi,

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski z radością objąłem swoim patronatem honorowym międzynarodową pielgrzymkę szlakiem świętego Brata Alberta i klasztorów bazyliańskich z Werchraty do Lwowa, która odbywa się w dniach 18-22 lipca br. Wpisuje się ona doskonale w ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski Rok św. Brata Alberta.

Nie mogąc dzisiaj dołączyć do Was, na pielgrzymim szlaku, chciałbym w tym momencie pozdrowić wszystkich pątników i zapewnić o duchowym wsparciu wiernych i pasterzy Kościoła, który jest w Polsce.

Moja radość jest tym większa, ponieważ pielgrzymce towarzyszy szczególnie szlachetny cel, a mianowicie modlitwa w intencji pojednania pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Rok 2017 jest wyjątkowo ważny, ponieważ obchodzimy 30. rocznicę wznowienia, po II wojnie światowej, relacji pomiędzy biskupami polskim a grekokatolickimi na Ukrainie, co dokonało się podczas pamiętnego spotkania w Rzymie 1987 roku.

Mając na uwadze cel i okoliczności pielgrzymki, chciałbym w tym miejscu powtórzyć słowa, które wypowiedzieli biskupi Polski i Ukrainy w liście z 2005 roku:

[…]podejmujemy wezwanie świętego Pawła: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 21). Uczestniczymy w historycznej chwili, a celem jej jest dążenie do jedności narodów poprzez modlitwę i przebaczenie. Pragniemy – według wskazań świętego Pawła – zmierzać do pojednania między wiernymi Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego.

Dokonując aktu wzajemnego przebaczenia – w imię sprawiedliwości, miłosierdzia i dobra naszych narodów – pragniemy podjąć dziedzictwo Ojca Świętego Jana Pawła II – papieża pokoju i pojednania. Czynimy to w poczuciu odpowiedzialności za „ wychowanie młodych pokoleń w duchu pojednania i budowania przyszłości bez uwarunkowań historii” (Przesłanie Jana Pawła II w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu, Watykan 7 lipca 2003 r.).

Mam nadzieję, że pielgrzymka przyniesie błogosławione owoce w sercach jej uczestników, jak i w sercach wszystkich, którzy Ewangelię Jezusa Chrystusa uczynili programem swojego życia.

Proszę również Was wszystkich, aby do pątniczych intencji dołączyć tę, z prośbą o pokój dla umęczonej wojną Ukrainy. Niech Maryja – Królowa Pokoju wyprasza Europie ten upragniony dar, dzięki któremu narody mogą rozwijać się w dobrobycie i bezpieczeństwie.

Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam pasterskie błogosławieństwo

+ Stanisław Gądecki Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

