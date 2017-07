Europejskie poparcie dla polskiej inicjatywy obywatelskiej #ZatrzymajAborcję

2017-07-12 12:29

pra (KAI) / Bruksela / KAI

Niemal 20 krajów Europy popiera inicjatywę obywatelską eliminującą eugenikę z polskiego prawa. Oświadczenie w sprawie zbliżającej się w Polsce inicjatywy #ZatrzymajAborcję wydał obradujący w Brukseli Komitet Wykonawczy Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US.

Fot. drsuparna/Foter/CC BY-SA

Polub nas na Facebooku!

Europejska Federacja dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US zapoznała się z inicjatywą obywatelską #ZatrzmajAborcję, która ma na celu zmianę polskiego prawa w kierunku pełniejszej ochrony życia osób nienarodzonych poprzez eliminację możliwości zabijania dzieci z prawdopodobieństwem wad genetycznych lub chorób. Federacja zdecydowanie popiera inicjatywę i wzywa Parlament Polski do zwiększenia ochrony życia nienarodzonych. „Przyzwolenie na zabijanie dzieci, u których zdiagnozowano niepełnosprawność czy chorobę jest przeciwne wartościom europejskim oraz jest rażącym pogwałceniem praw człowieka” - czytamy w oświadczeniu Komitetu Wykonawczego Federacji ONE OF US.

„Zakaz eugenicznej aborcji w Polsce byłby wielkim zwycięstwem w obronie życia i człowieka w Europie. Ta inicjatywa może wyznaczyć standard dla nowej cywilizacji, która oparta jest na szacunku dla ludzkiego życia i może stanowić przykład dla innych krajów, które za tym pójdą - mówi Jaime Mayor Oreja, Prezydent Federacji ONE OF US. - Cieszymy się, że inicjatywa #ZatrzymajAborcję – podobnie jak ONE OF US – jest inicjatywą obywatelską. Parlament Polski, popierając inicjatywę, potwierdziłby ogromne i szerokie poparcie ze strony obywateli dla tej zmiany, tak więc zachęcamy go, aby podążał za wolą społeczeństwa w tej sprawie” - dodaje były europoseł EPP z 20-letnim stażem, szef hiszpańskiej delegacji w Parlamencie Europejskim oraz były Minister Spraw Wewnętrznych Hiszpanii.

Honorowy prezydent Federacji i były sędzia Sądu Najwyższego we Włoszech, Carlo Casini zauważa, że pozwolenie na aborcję w przypadku wadliwego rozwoju dziecka poczętego jest najgorszą z niesprawiedliwości. „W swoim założeniu kulturowym to pozwolenie wprowadza dyskryminację osób chorych wobec zdrowych. Ta dyskryminacja jest sprzeczna z zasadą, iż godność wszystkich ludzi jest jednakowa, co stanowi fundament praw człowieka” - podkreśla Casini.

Reklama

Polską inicjatywę skomentował również Thierry de la Villejegu, wiceprezydent Federacji oraz Dyrektor Wykonawczy francuskiej Fundacji Jérôme Lejeune. Jak mówi, Francja doskonale wie, że zezwolenie na aborcję osób niepełnosprawnych w zasadzie prowadzi do przyzwolenia na drastyczną eugenikę. Jest to sprzeczne z szacunkiem i solidarnością należną każdej osobie, szczególnie tej najsłabszej. Thierry de la Villejegu przypomina w tym kontekście słowa prof. Jérôme Lejeune: „Jakość cywilizacji może być mierzona poziomem szacunku dla jej najsłabszych członków”. „Aborcja, która dyskryminuje osoby niepełnosprawne, powinna zostać zakazana. Jednocześnie należy uruchomić programy terapeutyczne i badawcze w celu leczenia chorób i niepełnosprawności. Wreszcie należy również uruchamiać programy socjalne oparte na zasadzie solidarności, które będą wspierały rodziny” - podkreśla Dyrektor Wykonawczy Fundacji Jérôme Lejeune.

Wszystkim członkom Komitetu Wykonawczego „za tak mocne, bezwarunkowe i szerokie poparcie” dla obywatelskiej inicjatywy w Polsce podziękował Jakub Bałtroszewicz, sekretarz generalny Federacji oraz prezes Fundacji JEDEN Z NAS – jeden z dwóch Polaków, obok europosła Marka Jurka, zasiadających w jej zarządzie. „Z międzynarodowym poparciem Federacji ONE OF US – skupiającej 39 organizacji z niemal 20 krajów Europy, czujemy się mocno zobligowani do budowania jak najszerszego poparcia społecznego dla tej inicjatywy i w konsekwencji przekonania Polskiego Parlamentu do zmiany prawa, by broniło najsłabszych – by broniło JEDNEGO Z NAS” - podkreśla Bałtroszewicz.

Według prezesa Fundacji JEDEN Z NAS, inicjatywa prowadzona przez Kaję Godek, prezesa Fundacji Życie i Rodzina oraz Magdalenę Korzekwę-Kaliszuk, lidera CitizenGO w Polsce, jest wezwaniem do polskich polityków, aby niezwłocznie po otrzymaniu projektu, uchwalili prawo chroniące życie najmniejszych i najsłabszych Polaków. „Prosimy ustawodawcę o jak najszybsze wykreślenie z polskiego prawa przesłanki zezwalającej na aborcję ze względu na niepełnosprawność” - apeluje Bałtroszewicz.

Inicjatywa Obywatelska #ZatrzymajAborcje rozpocznie zbiórkę podpisów pod projektem w pierwszych dniach września i będzie ją kontynuować przez kolejne trzy miesiące. By trafiła pod obrady Sejmu potrzebne jest 100.000 podpisów. Organizatorzy mają nadzieję, że w związku z faktem wielu zgłoszeń wolontariuszy chcących pomagać przy zbiórce, a także płynącymi z Polski oraz Europy głosami wsparcia oraz mocnym i jednoznacznym poparciem Konferencji Episkopatu Polski dla inicjatywy, będzie możliwe zebranie przynajmniej pół miliona podpisów.

Podczas 376. zebrania plenarnego Konferencja Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą #ZatrzymajAborcję. „Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo do życia” - napisano w komunikacie z zebrania plenarnego polskich biskupów w Zakopanem, gdzie inicjatywę polecono modlitwie i wyrażono poparcie dla zbierania podpisów.

Federacja ONE OF US to największa tego typu organizacja pro-life w Europie. Skupia 39 organizacji z niemal 20 krajów Unii Europejskiej. Powstała na gruncie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej o tej samej nazwie, która zebrała 2 miliony podpisów pod projektem zakazującym finansowanie z pieniędzy publicznych aborcji oraz doświadczeń na ludzkich embrionach. Jej polskimi członkami są Fundacja JEDEN Z NAS oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Swój oddział w Polsce ma również hiszpańska fundacja CitizenGO i to właśnie jej polski dyrektor – Magdalena Korzekwa-Kaliszuk jest jednym z liderów inicjatywy.

Działy: Społeczeństwo

Tagi: aborcja inicjatywa