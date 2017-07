Kraków: ponad 200 tys. zł zebrano dla mieszkańców Aleppo podczas sesji UNESCO

2017-07-11 19:33

led / Kraków / KAI

Przedstawiciele Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO podsumowali 11 lipca 41. sesję, której obrady od 2 lipca odbywały się w Krakowie. Sesji towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz mieszkańców Aleppo, podczas której zebrano ponad 200 tys. zł. Środki przekazane zostaną działającej w Syrii organizacji Caritas Polska, które przekaże je potrzebującym rodzinom.

Fot. Ks. Rafał Cyfka

Prof. Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego i pełnomocnik rządu ds. organizacji 41. sesji podkreśliła podczas briefingu dla mediów, że Polska po raz pierwszy organizowała sesję UNESCO i wyraziła radość z wpisania Tarnowskich Gór na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. - To takie podkreślenie i wynagrodzenie za cały, ogromny wysiłek włożony w organizację tej uroczystości – powiedziała. - Cieszymy się ogromnie, że to spotkanie się udało, że była to piękna uroczystość, odbywała się we wspaniałej atmosferze, goście byli bardzo zadowoleni, sama odbierałam takie gratulacje. Ważne, że również czuli się bezpiecznie – dodała wiceminister dziękując organizatorom wydarzenia.

Z kolei prof. Jacek Purchla, przewodniczący 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO powiedział, że na sesję można spojrzeć z różnych perspektyw. - Chociaż oficjalnie sesja zakończy się jutro to już dziś mogę powiedzieć, że spadają na mnie wyrazy wdzięczności dla Polski za niezwykłą atmosferę, za niezwykłą organizację i za sam rezultat i produkt tej sesji (…) - powiedział prof. Purchla, dodając, że jego mandat nie skończył się z chwilą zakończenia sesji, ale najwcześniej nastąpi to 15 listopada. - To traktuję jako pewien znak zaufania dla Polski i dowód wdzięczności i tego, że Polska poprzez organizację sesji pokazała swoją mocną pozycję w tej dyscyplinie jaką jest UNESCO i dziedzictwo i wszystko co łączy się z dorobkiem konserwatorskim – podkreślił profesor.

Jak dodał to co stało się podczas tej sesji to otwarcie się jego członków na dialog z organizacjami pozarządowymi. - Organizacje te chwaliły Polskę za to, że na tej sesji dostały głos, ponieważ wcześniej go nie dostali. Pod tym względem ta sesja zostanie zapamiętana jako przełom w rozmowie pomiędzy państwami a społeczeństwem obywatelskim – wyjaśniał prof. Purchla dodając, że zapis na ten temat znajdzie się także w końcowym raporcie sesji.

Podczas obrad na listę UNESCO wpisano 21 nowych miejsc, są to: pozostałości po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku w Tarnowskich Górach, Stare Miasto w Hebronie, Park Narodowy Kokoszili w Chinach, Argentyński Park Narodowy Los Alerces, krajobraz Daurii, M' banza-Kongo w Angolii, stolica Erytrei Asmara, część ziem Buszmenów w RPA, świątynia Sambor Prei Kuk w Kambodży, Stare Miasto Ahmadabadu w Indiach, chińska wyspa Kulangsu, miasto Jazd w Iranie, japońska wyspa-sanktuarium Okinoshima. Na liście znalazły się także: fortyfikacje dawnej Republiki Weneckiej, sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Swijażsku w Federacji Rosyjskiej, Taputapuatea w Polinezji Francuskiej, jaskinie w Jurze Szwabskiej, ruiny starożytnego miasta Afrodyzja w Turcji, brytyjski park narodowy Lake District, Kujataa – subarktyczna kraina rolnicza na Grenlandii oraz stanowisko archeologiczne na przystani Valongo w Brazyli.

Podczas obrad rozszerzone zostały cztery wpisy, które były już na Liście światowego dziedzictwa, wśród nich są m. in. Strasburg, obiekty Bauhausu w Weimarze i Dessau w Niemczech i lasy bukowe Karpat.

Komitet w trakcie obrad dokonał przeglądu miejsc wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu. Zdecydował, że można z niej usunąć: Simien National Park w Etiopii, Park Narodowy Komoe w Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz gruziński Monastyr Gelati.

Natomiast na listę dziedzictwa w zagrożeniu wpisano zabytkowe centrum Wiednia i Stare Miasto w Hebronie. Na wniosek delegacji Kazachstanu odbyła się również dyskusja dotycząca Puszczy Białowieskiej. Komitet zdecydował, aby Polska utrzymała ciągłość chronionego starodrzewu w Puszczy Białowieskiej i wezwał do zaprzestania wycinki drzew. Sesji towarzyszyło także spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

W trakcie sesji prowadzona była akcja charytatywna "Solidarni z Aleppo". W trakcie spotkania poinformowano, że podczas koncertu i zbiórek, które odbywały się w różnych częściach miasta zebrano ponad 200 tys. zł. Środki przekazane zostaną działającej w Syrii organizacji Caritas Polska, które przekaże je potrzebującym rodzinom. 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO odbywała się w dn. 2-12 lipca w Centrum Konferencyjnym ICE Kraków. Wydarzenie zakończy się jutro przyjęciem raportu końcowego.

Decyzja, kto będzie gospodarzem kolejnej 42. sesji najprawdopodobniej zostanie podjęta w listopadzie.

