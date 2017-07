Maleo Reggae Rockers i 2Tm2,3 – 20-lecie

2017-07-11 16:28

Agnieszka Wawrzyniak

Klub Stodoła ma przyjemność zaprosić na specjalny koncert z okazji 20-lecia MALEO REGGAE ROCKERS i 2Tm2,3 z największymi przebojami zespołów! Przez ostatnie dwie dekady zespół Maleo Reggae Rockers wydał 15 płyt, gościł na największych festiwalach w Polsce i na świecie. Już niebawem światło dzienne ujrzy nowa płyta formacji, z której premierowy materiał fani usłyszą właśnie w Stodole! Tego wieczoru nie zabraknie także muzyki rockowej z przesłaniem chrześcijańskim w wykonaniu 2Tm2,3.

Fot. Maleo Reggae Rockers

Liderem formacji Maleo Reggae Rockers jest Dariusz Malejonek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych polskich muzyków, niezwykle barwna i pozytywna postać polskiej kultury, a także działacz społeczny, wolontariusz i ambasador licznych akcji niosących pomoc potrzebującym. Przez ponad 30 lat koncertował i współpracował z licznymi artystami. Członek legendarnych zespołów Kultura, Izrael, Moskwa, Armia, Houk, 2Tm 2,3, Arka Noego. Urodzony buntownik o niepodrabialnej charyzmie i zawsze na przekór systemowi. Od dziecka szukał wolności i znajdował ją w muzyce poprzez różnogatunkowe brzmienia. Wielokrotnie doceniany za zasługi na rzecz rozwoju kultury i pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski.

Maleo Reggae Rockers to jeden z najpopularniejszych i najbardziej aktywnych zespołów reggae w Polsce z ikoną polskiego reggae Darkiem Malejonkiem na czele. MRR jest w świetnej formie od lat, czego dowodem są regularnie wydawane płyty cieszące się dużym powodzeniem i zbierające świetne recenzje. W kategorii płyta roku nominacje otrzymały „Rzeka Dzieciństwa” i „Wake Up” do nagrody „Fryderyki” oraz „Addis Abeba” do nagrody „Superjedynki”. Zespół regularnie koncertuje od początku swojego istnienia mając na koncie już grubo ponad 1000 koncertów i występy na największych festiwalach w Polsce i na Świecie. Koncerty MRR to czas wyjątkowo gorący, wypełniony pozytywnymi emocjami oraz przesłaniem pokoju, wzajemnej miłości i szacunku.

2Tm2,3 to polski zespół muzyczny, grający muzykę rockową z przesłaniem chrześcijańskim, do której teksty w większości zostały zaczerpnięte z Biblii. Nazwa zespołu stanowi oznaczenie 3 wersu z 2 rozdziału drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza. Od początku istnienia zespół, złożony z muzyków wykonujących w macierzystych grupach różne style muzyczne, tworzy w szerokim zakresie stylistycznym – od muzyki metalowej, przez hardcore punk, po reggae, folk rock, a nawet folk i elementy elektroniczne. Formacja ma na swoim koncie wydanie sześciu albumów studyjnych.

ZAPRASZAMY

Bilety:

Przedsprzedaż – 39,00 zł (stojące)

Od 20 października – 44,00 zł (stojące)

do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)

Sprzedaż internetowa: Stodola.pl, eBilet.pl, biletomat.pl, biletyna.pl, Eventim.pl, TicketPro.pl

