O. Bashobora i charyzmatycy z modlitwą na Jasnej Górze

2017-07-11 16:10

it / Jasna Góra / KAI

Na Jasną Górę przybyli dziś liderzy i animatorzy ruchów charyzmatycznych z Polski i zagranicy. Ponad 300 osób, świeccy i kapłani, uczestniczy w zamkniętych warsztatach w częstochowskim seminarium. Prowadzi je katolicki kaznodzieja z Ugandy o. John Bashobora, który także wygłosił kazanie podczas Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej.

Fot. Artur Stelmasiak

- Maryja Matka mówi: otwórz swoje serce a Jezus je napełni. Jezus napełni cię wszystkim czego pragniesz. Patrz na Maryję, słuchaj tego co Ona do nas mówi. Ona chce żebyś skupił swój wzrok na Jezusie - mówił o. Bashobora.

Kaznodzieja podkreślał, że kiedy tutaj przychodzimy, jesteśmy w szkole, w której uczymy się od Maryi robić to, o co prosi nas Pan. - Musimy dać się prowadzić Duchowi Świętemu, by czynić to, czego chce od nas Bóg. Musimy rozpoznać, po co otrzymaliśmy sakrament bierzmowania, mądrość Bożą, bojaźń Bożą, dar rady, dar poznania Boga. To wszystko musimy ożywić w swoim życiu czyli przyjąć na siebie osobę Jezusa Chrystusa - mówił kapłan.

- Charyzmatycy bez Maryi nie istnieją - zauważył jeden z organizatorów warsztatów ks. Rafał Jarosiewicz. Podkreślił, że Ona była pierwszą Oblubienicą Ducha Świętego dlatego „nie wyobrażamy sobie, żeby trwając przez tydzień na modlitwie, nie być także tutaj na Jasnej Górze”.

Ks. Jarosiewicz zwrócił uwagę, że liderzy na co dzień zajmują się prowadzeniem małych lub większych grup przy parafii, którzy szkolą się po to, żeby jak najmniej błędów popełniać w swojej posłudze. "To są ludzie, którzy wchodzą w proces przemiany, nawrócenia" – dodał.

Kapłan przypomniał, że ruchy charyzmatyczne, jak mówi papież Franciszek, mają „ożywiać Kościół i prowadzić do żywej relacji z Bogiem, nie tylko do religijności, ale do tego, żeby człowiek nie bał się zadawać Panu Bogu pytań, żeby szukał odpowiedzi wobec swoje życia, i żeby mógł nieść doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, o którym mówią dokumenty watykańskie w kontekście konkretnej propozycji dla całego Kościoła”.

Tegoroczna tematyka warsztatów oparta jest na dokumencie watykańskim o chrzcie w Duchu Świętym. Ralph Martin z USA, konsultant Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podkreślił, że „dokument jest owocem refleksji i szerokich konsultacji. Jest on źródłem dla osób szukających zrozumienia i opisywania rzeczywistości "chrztu w Duchu Świętym", zarówno dla tych, którzy są w Odnowie, jak i dla Kościoła w ogóle. Jako że niemożliwa jest Nowa Ewangelizacja bez Nowej Pięćdziesiątnicy, dokument ten pojawia się w ważnym momencie życia Kościoła”.

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie, podobnie jak w Kościele pierwotnym, są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków.

