Kard. Sandri na Ukrainie z przesłaniem jedności i pokoju

2017-07-11 12:28

sal (KAI Rzym) / Rzym / KAI

Na tegorocznych uroczystościach w sanktuarium maryjnym w Zarwanicy na Ukrainie papieża Franciszka reprezentuje argentyński kardynał Leonardo Sandri, prefekt watykańskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich. Uczestnikom narodowej pielgrzymki przekaże on pozdrowienia, błogosławieństwo oraz zapewnienie o solidarności ze strony papieża, adresowane do wszystkich: grekokatolików, katolików obrządku łacińskiego oraz prawosławnych. Innymi słowa, jak to ujęło Radio Watykańskie, „wszystkim, którzy cierpią z powodu trwającego od trzech lat konfliktu”. Kard. Sandri odwiedzi Kijów, Lwów, Charków i Słowiańsk w obwodzie donieckim, gdzie spotka się z wysiedleńcami.

Fot. Margita Kotas

Jak powiedział sam argentyński purpurat przed mikrofonami papieskiej rozgłośni, będzie to „podróż pocieszenia brata przez brata”, ponieważ zaniesie on „słowo radości i nadziei od papieża Franciszka narodowi, który odczuwa bardzo boleśnie konsekwencje niedawnych konfliktów”. Podkreślił, że przybywa do kraju głęboko chrześcijańskiego, „w którym wierzy się w Boga, w Jezusa Chrystusa i wiąże się tę wiarę z cierpieniem Krzyża, cierpieniem podziałów , wojen i tych, którzy są ofiarą tej sytuacji, szczególnie niewinnych”. „Chcę zanieść więc – i to jest zadanie, jakie powierzył mi Ojciec Święty – olej pogody i pokoju, a także jak mawia papież Franciszek czerpiąc z duchowości św. Ignacego Loyoli – rozeznanie, ażeby myśleć o przyszłości nadziei, rozwiązania wszystkich konfliktów, przyszłości rozsądku i człowieczeństwa”.

Na pytanie, co można uczynić dla przywrócenia pokoju, kard. Sandri przypomniał, że w orędziu na tegoroczny Światowy dzień pokoju Franciszek zwrócił uwagę, że „nie spada on z nieba, a na ziemi muszą być ludzie, którzy go zbudują, którzy natrafiają na trudności i którzy osiągają formy porozumienia, dialogu, układu, ażeby przezwyciężyć przyczyny wojny czy konfliktów, oczywiście zawsze przy poszanowaniu prawa i prawa międzynarodowego, przy poszanowaniu integralności terytorialnej wszystkich krajów i z dodatkiem człowieczeństwa i miłości”.

Kard. Sandri potwierdził, że spotka się także z ludnością cywilną, dla której przede wszystkim przeznaczone były pieniądze ze zbiórki ogłoszonej przez papieża w całej Europie. Przesłaniem tej inicjatywy była miłość i solidarność z wszystkimi, którzy są ofiarami „tego kryzysu humanitarnego: panuje głód, brakuje lekarstw, domy i szkoły uległy zniszczeniom z powodu konfliktu”. Za pośrednictwem Caritas wszystkich Kościołów chrześcijańskich, wyjaśnił argentyński kardynał kurialny, „chce się przynieść ulgę i nadzieję na przyszłość temu krajowi, który chcemy, ażeby był wolny; to kraj ludzi posiadających liczne ludzkie i duchowe przymioty i podziela naszą chrześcijańską wiarę”.

„Mam nadzieję, że to papieskie przesłanie braterstwa, pomocy i solidarności przyniesie wszystkim radość Ewangelii”, zakończył prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich swoją wypowiedź dla Radia Watykańskiego w związku z rozpoczęciem swej misji na Ukrainie.

