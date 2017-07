Uczestnicy rekolekcji oazowych modlili się u grobu św. Wojciecha

2017-07-11 06:38

bgk / Gniezno / KAI

Rodziny i młodzież zaangażowani w ruch oazowy i odbywający doroczne rekolekcje w różnych ośrodkach spotkali się 10 lipca na oazowym dniu wspólnoty w Gnieźnie. Mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej przewodniczył bp senior Bogdan Wojtuś.

Fot. Episkopat.pl

Polub nas na Facebooku!

Do Gniezna przyjechały: Oaza Rodzin I stopnia z Otorowa w archidiecezji poznańskiej, Młodzieżowa Oaza Nowego Życia II stopnia w Konarzewa k. Poznania, Oaza Dorosłych II stopnia z Mikorzyna i Oaza Nowej Drogi II stopnia z Borzęciczek oraz Oaza Rodzin I stopnia z Rościnna.

Mszę św. poprzedziło zawiązanie wspólnoty i krótka prezentacja każdej ze wspólnot. Eucharystię wspólnie z biskupem seniorem celebrowali: diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życia ks. Marek Siwka, diecezjalny moderator Domowego Kościoła ks. Tomasz Krawczyk oraz kapłani towarzyszący rekolektantom. W homilii bp Wojtuś, przywołując postać św. Wojciecha oraz Pięciu Braci Męczenników przypomniał, że „wiara musi być gotowa dać świadectwo, nawet za cenę życia”.

„Każdy według własnego powołania musi być do tego gotowy” – mówił biskup senior podkreślając dalej, że niemniej znaczącym świadectwem życia jest nasze codzienne życie i wybory, jakich dokonujemy. Takim świadectwem we współczesnym świecie jest też rodzina, o której św. Jan Paweł II mówił, że jest drogą Kościoła i przyszłością świata.

Reklama

„W 1997 roku papież Polak mówił tutaj, w Gnieźnie: weźmijcie Ducha Świętego, pójdziemy ku przyszłości. Macie więc wziąć Ducha Świętego i kształtować przyszłość swoją i świata tworząc i budując rodziny” – dodał biskup senior dopowiadając, że tym, co prawdziwie rodziny spaja, co stanowi o ich sile, co daje moc do przetrwania różnych trudności i problemów, jest miłość. Nie pieniądze, a ofiarna miłość, która pozwala uczynić z siebie dar dla drugiego. „Taka miłość jest w rodzinach Domowego Kościoła” – mówił bp Bogdan Wojtuś zachęcając na koniec, by patrzeć i iść w przyszłość z Bogiem i bez lęku.

W modlitwie powszechnej uczestnicy Mszy św. modlili się m.in. w intencji biskupów i kapłanów, dzieci, młodzieży oraz osób zmagających się z chorobą alkoholową, a także w intencji swoich wspólnot. Po Mszy św. wszyscy przeszli na posiłek do seminarium duchownego, a później spotkali się na Nabożeństwie Odpowiedzialności i Siły w gnieźnieńskim kościele farnym.

Działy: Polska

Tagi: rekolekcje Gniezno