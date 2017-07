Białoruś: uroczystości maryjne w Trokielach

2017-07-10 20:51

RV / Trokiele / KAI

W diecezji grodzieńskiej na Białorusi, w sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Trokielach, odbyły się uroczystości odpustowe. Tegoroczny odpust łączył się ze świętowaniem 100. rocznicy objawień fatimskich i założenia Rycerstwa Niepokalanej. Dziękowano także za 90. rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, która jest główną patronką diecezji grodzieńskiej.

Fot. AleBurd/pl.wikipedia.org

Sanktuarium Matki Bożej w Trokielach

Polub nas na Facebooku!

W uroczystościach udział wzięli liczni pielgrzymi z całej Białorusi, którzy trwali w całonocnym czuwaniu, modląc się w intencji wszystkich rodzin. Specjalnym gościem uroczystości był metropolita ryski, który jako pielgrzym przybył do tego sanktuarium, by dzielić się wiarą i umocnić się w wierze.

Abp Zbigniew Stankiewicz zachęcał do budowania żywej relacji z Bogiem, regularnej modlitwy, coniedzielnej Eucharystii oraz do otwarcia się na dar nowego życia. Hierarcha wskazał na aktualność orędzia fatimskiego, które zachęca do nawrócenia i pokuty.

Reklama

„Nawrócenie jest wchodzeniem w coraz głębszą relację z Panem Bogiem i uzgodnieniem zamysłów Jego serca z moim sercem” – tłumaczył metropolita ryski. Zaznaczył, że człowiek nawrócony to ten, który za św. Pawłem może odważnie powiedzieć, że „żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus”. Abp Stankiewicz zachęcił, aby każdy powrócił z tego sanktuarium do swego domu jako człowiek odmieniony: „Powróćcie do swoich codziennych spraw z odmienionym obliczem. Niech inni rozpoznają w was autentycznych uczniów Jezusa Chrystusa”.

Podczas Eucharystii bp grodzieński Aleksander Kaszkiewicz odczytał akt zawierzenia diecezji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Objął w nim modlitwą szczególnie małżeństwa, dzieci i rodziny, prosząc Matkę Bożą, by chroniła przed niewiernością i nienawiścią, przed oziębłością i zapomnieniem, przed jakąkolwiek krzywdą czy poniżeniem.

Działy: Sanktuaria

Tagi: sanktuarium uroczystość