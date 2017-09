Altötting – serce Bawarii

Na uroczym alpejskim przedgórzu w Bawarii Północnej, pomiędzy Monachium, Pasawą i Salzburgiem, niedaleko jeziora Chiemsee, leży Altötting. Od ponad 1250 lat miasto jest religijnym centrum Bawarii, a od ponad 500 lat jest to najważniejsze miejsce pielgrzymek maryjnych w całym obszarze niemieckojęzycznym. Od czasu cudu w 1489 roku do Altötting pielgrzymowali liczni wierni - wielu książąt, cesarzy i królów Bawarii i Austrii, a nawet trzej papieże.

Fot. www.altoetting.de

Celem pielgrzymek jest „Czarna Madonna” znajdująca się w ośmiobocznej Kaplicy Łask. Kaplica położona jest na środku dużego placu Kapellplatz, cechującego się barokową zabudową. W jej wnętrzu, naprzeciwko bogato zdobionego ołtarza z gotyckim obrazem świętej Madonny, pochowano w srebrnych urnach serca bawarskich królów oraz książąt, w tym bawarskiego „Bajkowego Króla” - Ludwika II.

Altötting jest tętniącym życiem, międzynarodowym centrum pielgrzymkowym. Co roku w sierpniu odbywa się tu Międzynarodowe Forum Młodzieży. Od maja do października przybywają pielgrzymki, odprawiane są uroczyste nabożeństwa, a w sobotnie wieczory odbywają się procesje ze światłem. Okres Wielkanocy jest zawsze inauguracją sezonu pielgrzymkowego w Altötting, z imponującą liturgią od Niedzieli Palmowej do Wielkiego Poniedziałku, ze wspaniałymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi. Ważnymi momentami są również: początek miesiąca maryjnego, trzydniowe Zielone Świątki – na procesję Bożego Ciała i święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia tłumnie przybywają pielgrzymi z całego świata.

Ostatnimi laty, oprócz pielgrzymek rowerowych, pojawił się również trend indywidualnych pielgrzymek pieszych. Historyczne szlaki pielgrzymkowe przecinają region wzdłuż i wszerz. Najbardziej wyjątkową z nich jest Szlak Benedykta (Benediktweg). 250-kilometrowa pętla prowadzi przez miasta dzieciństwa i młodości emerytowanego papieża Benedykta XVI – przez najpiękniejsze podalpejskie krajobrazy południowowschodniej Górnej Bawarii.

Muzea w Altötting

Miłośnicy sztuki mogą odnaleźć w Altötting kilka prawdziwych „skarbów”. Do takich zalicza się z pewnością „Dom Papieża Benedykta XVI – skarbiec i muzeum pielgrzymkowe”, w którym znajduje się zapierający dech w piersiach klejnot i arcydzieło złotnictwa „Goldene Rössl” – figura z 1404 roku wykonana w paryskich warsztatach dworskich. Wystawiono tam również inne interesujące eksponaty, jak kielichy, klejnoty, przedmioty liturgiczne, monety i historyczne znaczki pielgrzymkowe.

W Domu Dzieł Maryjnych w Altötting zaprezentowano „dioramowy pokaz dziedzictwa maryjnego w Altötting”. Przedstawia on ważne wydarzenia w ponad 525-letniej historii ruchu pielgrzymkowego w mieście. W 22 trójwymiarowych gablotach z ponad 5 000 figur, w większości ręcznie wykonanych, powstał plastyczny obraz pielgrzymki do Altötting.

Niecodziennym eksponatem jest na pewno cykloramiczny obraz o powierzchni 1200 m2 „Jerozolimska panorama Ukrzyżowania Chrystusa” z 1903 roku. Budynek-panorama w Altötting jest dzisiaj jednym z niewielu historycznych obiektów tego rodzaju w Europie i dlatego znalazł się pod ochroną UNESCO.

Przeczytaj więcej o obiekcie

„Świątynie Europy”

Europejskie sanktuaria maryjne były od zawsze połączone więzami przyjaźni. Miejsca dające otuchę, ozdrowienie i siłę miały niezwykłą moc przyciągania. To dotyczy w szczególności najważniejszych sanktuariów, które od dawien dawna były miejscami spotkań dla wierzących i poszukujących oraz realizowały, jeszcze długo przed stworzeniem Unii Europejskiej, bardzo ważną misję pojednania pomiędzy narodami Europy. Połączone nie tylko przez tożsame fundamenty wiary, ale również przez europejskie idee oraz licznie rozwinięte międzynarodowe przyjaźnie, stworzyły w 1996 roku, w dużym stopniu z inicjatywy Altötting, organizację „Świątynie Europy” - grupę roboczą sześciu najważniejszych w Europie miejsc pielgrzymkowych kultu maryjnego. Fatima (Portugalia), Lourdes (Francja), Loreto (Włochy), Częstochowa (Polska), Mariazell (Austria) i Altötting (Niemcy) mogły w 2016 roku pochwalić się 20 latami przyjaźni i owocnej współpracy. Znaczenie tych sanktuariów pokazuje wielki szacunek, jakiego doświadczyły od obu ostatnich europejskich papieży. Zarówno św. papież Jan Paweł II, jak i bawarski papież Benedykt XVI, byli orędownikami kultu maryjnego i podczas swoich pontyfikatów odwiedzili wszystkie sanktuaria należące do grupy „Świątyń Europy”.

Nie bez powodu stare bawarskie przysłowie mówi: „od drzwi każdego domu prowadzi droga do Altötting”. Nieważne, czy z głębokiej wiary, czy ze sportowej ambicji, jedno jest dla wszystkich pielgrzymów wspólne: droga do Altötting i do „Świątyń Europy” jest sprawą serca. Altötting leży na drodze z Polski do Lourdes i Fatimy. Pobyt w Altötting opłaci się zawsze!

Adwent i Boże Narodzenie w Altötting

Najprzyjemniej spędzony czas w sercu Bawarii

„Cicha noc, święta noc…” – jarmark świąteczny w Altötting:

Altötting zaprasza na tradycyjny bożonarodzeniowy kiermasz we wspaniałym otoczeniu Kappelplatz. Uroczyście przystrojone centrum Altötting przy kubku grzanego wina i aromacie bożonarodzeniowych wypieków pozytywnie nastroi każdego zwiedzającego. Wśród pięknych wyrobów rękodzieła z łatwością można też znaleźć idealny prezent dla rodziny i przyjaciół. O świąteczny nastrój dbają zespoły muzyczne i chóry występujące na scenie, a także wizyta Świętego Mikołaja, który pojawia się codziennie o godzinie 17.00

Nieodłącznym elementem jarmarku jest obszerny program muzyczny z udziałem lokalnych i międzynarodowych chórów, śpiewaków i zespołów muzycznych. „Adwentowe śpiewy w alpejskim stylu“ w Altötting mogą pochwalić się już ponad 50-letnią tradycją. Tyrolski piosenkarz Oswald Sattler od dawien dawna zachwyca się niesamowitą publicznością, a „Wielki Koncert Adwentowy” w bazylice św. Anny z pewnością oczaruje każdego.

Dodatkowe informacje, terminarz i repertuar świąt w Altötting: ZOBACZ

Wydarzenia w Altötting

Wielki Tydzień i Wielkanoc z uroczystą liturgią

Otwarcie sezonu pielgrzymkowego w Altötting: 1 maja

Zielone Świątki z przybyciem licznych pielgrzymek pieszych

Jarmark Hofdult rozpoczynający się zawsze w weekend po Zielonych Świątkach

Jarmark Klasztorny w lipcu

Wielka Procesja ze światłami: 14 września

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: 15 sierpnia (punkt kulminacyjny sezonu pielgrzymkowego)

Jarmark bożonarodzeniowy: 3 tygodnie Adwentu z wieloma koncertami

Dodatkowe informacje oraz kalendarz wydarzeń w Altötting: ZOBACZ

Śladami papieży w Altötting

Altötting zostało określone przez papieża Benedykta XVI jako „serce Bawarii i jedno z serc Europy”. Jego odwiedziny we wrześniu 2006 roku były wielkim wydarzeniem w historii miasta. O szczególnej więzi Ojca Świętego z sanktuarium przypominało wiele stacji utworzonych wokół placu Kappelplatz. Głowa Kościoła katolickiego pisała: „Miałem szczęście urodzić się całkiem blisko Altötting. Wspólne pielgrzymki do sanktuarium z moimi rodzicami i rodzeństwem należą do moich najwcześniejszych i najpiękniejszych wspomnień…”. Utworzony w 2005 (rok wyboru papieża Benedykta) szlak „Benediktweg” łączy miejsca dzieciństwa i młodości Josepha Ratzingera. Szlak rowerowy rozpoczyna się przy „Papieskiej Lipie” w Altötting i prowadzi przez najpiękniejsze podalpejskie krajobrazy południowowschodniej Górnej Bawarii. Odwiedziny ojczyzny w 2006 nie były pierwszą wizytą papieską w Altötting. Już w 1782 roku przebywał tutaj papież Pius VI, podczas swojej podróży z Wiednia do Monachium i nocował na plebanii przy miejscowej kolegiacie. Prawie 200 lat później „bawarskie miejsce łaski” było głównym punktem podróży do Niemiec papieża Jana Pawła II. Posadzona przez niego „Papieska Lipa” przy placu Bruder-Konrad-Platz przypomina o odwiedzinach wybitnego papieża z Polski w listopadzie 1980 roku. Również na fasadzie budynku Kongregationssaal, figury naturalnej wielkości, przypominają o wizytach świętego papieża Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI.

Więcej informacji: ZOBACZ

Wycieczka objazdowa wokół południowej Bawarii

Podróż rozpoczyna się w Monachium, stolicy niemieckiego kraju związkowego Bawaria. Monachium leży na brzegu Izary, na północ od Alp Bawarskich. Następnym celem jest Altötting, duchowe centrum Bawarii. Od 500 lat niezliczone rzesze wiernych pielgrzymują do Czarnej Madonny, znajdującej się w tutejszej Kaplicy Łask na placu Kapellplatz.

Kolejnym punktem wycieczki jest „miasto Mozarta” - Salzburg w Austrii, oddalone jedynie ok. 1h drogi samochodem od Altötting. Ostatnia propozycja to wizyta w Oberammergau (ok. 2.5h drogi samochodem). Miasteczko jest znane ze wspaniałych misteriów pasyjnych, które odbywają się co 10 lat (następne w 2020 roku).

Więcej informacji:

Informacja turystyczna w Altötting

Tel. +49 8671/506219

Fax + 49 8671/ 506254

E-Mail: touristinfo@altoetting.de

www.altoetting.de

