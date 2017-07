Kraków: artyści zaśpiewali dla Aleppo

2017-07-10 11:03

LUK / Kraków / KAI

Dariusz Malejonek, Kasia Kowalska, Sebastian Karpiel-Bułecka, Marek Piekarczyk - to tylko niektóre gwiazdy, które zaśpiewały w niedzielę wieczorem na scenie zlokalizowanej na Bulwarze Wołyńskim w Krakowie. Wszystko w ramach koncertu charytatywnego pt. "Co może przynieść nowy dzień? Solidarni z Aleppo".

Fot. Ks. Rafał Cyfka

Jak podkreślił Darek Malejonek z zespołu Maleo Reggae Rockers, problemy i cierpienie ludzi z Aleppo wymagają tego, by o nich mówić. "Na tym koncercie przez muzykę oraz zdjęcia i filmy, które są pokazywane w tle, chcemy zachęcić ludzi do hojności wobec bliźnich, którzy rzeczywiście potrzebują naszej pomocy" - podkreślił muzyk.

"To, co najbardziej tam porusza to z jednej strony wojna, okrucieństwo i cierpienie, ale z drugiej wiara tych ludzi, upór i męstwo oraz duch. To ludzie, którzy są pełni ducha. Nie chcą żebrać - chcą sami odbudować, ale teraz nie mają jak i potrzebują nas, by stanąć na nogi" - dodał wokalista, który sytuację w Syrii widział na własne oczy.

Razem z Malejonkiem dla krakowian i turystów zaśpiewały także dzieci. "Modlimy się za mieszkańców Aleppo. Ale nie tylko. Powierzamy codziennie Bogu wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy" - powiedziała Marysia z Michałowic.

Uczestnicy koncertu usłyszeli m.in. "Dziwny jest ten świat" w wykonaniu Marka Piekarczyka, "To co dobre" Kasi Kowalskiej czy "Another Day In Paradise" w aranżacji Raya Wilsona. Finałowym utworem był "Mały człowiek", którzy zaśpiewali wszyscy artyści.

Cały czas wśród publiczności krążyli wolontariusze z puszkami na datki. Darczyńcy otrzymywali od nich naklejkę z napisem "Solidarni z Aleppo". Osoby, które wkładały pieniądze do puszek podkreślały, że nie można pozostać obojętnym na okrucieństwo wojny w Syrii.

"Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, a inny może jej udzielić, to powinien to zrobić. Może moja ofiara nie była duża, ale myślę, że wiele takich datków może na pewno coś zmienić" - przyznał pan Andrzej z Krakowa. Dodał jednak, że takie jednorazowe działania nie wystarczą i potrzeba w takich sytuacjach kroków systemowych i długofalowych oraz akcji edukacyjnych.

Z kolei br. Grzegorz Marszałkowski wskazał, że solidarność powinna wyróżniać zwłaszcza ludzi wierzących. "Powinniśmy być solidarni z wszystkimi, a zwłaszcza z chrześcijanami, którzy próbują przetrwać tą straszną wojnę. Taki koncert pomaga człowiekowi zmienić mentalność i stać się wrażliwym na problem, który tylko z pozoru jest bardzo odległy " - powiedział zakonnik.

Niedzielne wydarzenie było imprezą zainspirowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która towarzyszyła 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, poświęconej m.in. kwestiom odbudowy Aleppo.

Oprócz koncertu, w czasie trwającej w dniach 2-12 lipca w Centrum Konferencyjnym ICE sesji UNESCO, na rzecz mieszkańców Aleppo prowadzona jest stale kwesta. Pomoc można okazać także wysyłając charytatywnego SMSa z hasłem SYRIA na numer 72 052. Zebrane pieniądze zostaną przekazane organizatorowi akcji - Caritas Polska - jako wsparcie dla potrzebujących tego syryjskiego miasta.

