Wielki odpust Tuchowski 2017 zakończony!

2017-07-10 09:27

Br. Grzegorz Pruś CSsR, br. Sławomir Wardzała CSsR

W niedzielny wieczór, 9 lipca br., zakończył się Wielki Odpust Tuchowski. Mszy Świętej wieńczącej to wydarzenie przewodniczył o. bp Marek Piątek CSsR, biskup diecezji Coari w Brazylii. Była ona sprawowana w intencji wszystkich dobroczyńców tuchowskiego klasztoru i sanktuarium.

Fot. Krzysztof Jasiński

Uroczystości odpustowe trwały od 1 do 9 lipca. Podczas tych dni do Matki Bożej Tuchowskiej przybywali pielgrzymi z diecezji tarnowskiej, a nawet spoza jej granic. Rozdano ok. 55000 Komunii św., w Tuchowie było obecnych w tym czasie ok. 450 kapłanów, w tym 6 biskupów z trzech diecezji w Polsce i 2 biskupów z Brazylii. Nie do wyliczenia jest natomiast ogromna liczba łask wylanych przez miłosiernego Ojca, o których tylko On wie. Hasłem przewodnim tegorocznego odpustu były słowa: Maryjo, pomóż nam odważnie głosić Ewangelię. Hasło to było związane z tematem roku duszpasterskiego Idźcie i głoście. Każdy dzień miał swoją tematykę, nawiązującą do odpustowego hasła, którą rozwijali kaznodzieje.

Każdego dnia odpustu poranek rozpoczynał się odsłonięciem Cudownego Obrazu Matki Bożej Tuchowskiej, po którym sprawowana była Msza Święta. Ponadto codziennie sprawowano pięć Eucharystii, z których dwie – suma odpustowa o godzinie 11.00 i wieczorna Msza o godzinie 18.30 – kończyły się procesją eucharystyczną. Pielgrzymi mogli również uczestniczyć w licznych nabożeństwach w ciągu dnia. Po pierwszej Mszy Świętej śpiewano Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP. Po południu odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego, różaniec na dróżkach różańcowych oraz odprawiano Drogę krzyżową na dziedzińcu sanktuaryjnym. Przed Eucharystiami o godzinie 9.00 i 11.00, przez wspólnoty życia konsekrowanego z Tuchowa i okolic prowadzone były modlitwy o powołania. O godzinie 18:00 była okazja do wspólnej modlitwy Nieszporami Maryjnymi, we wtorek nabożeństwem do św. Gerarda, opiekuna matek i patrona dobrej spowiedzi, a w środę Nieustanną Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po zakończeniu wieczornej Eucharystii miał miejsce tzw. „Wieczór Maryjny”, podczas którego występowały m.in. strażackie orkiestry dęte, uczniowie szkoły muzycznej z Kolbuszowej, sanktuaryjny chór mieszany, sanktuaryjna orkiestra dęta z Tuchowa, dzieci z przedszkola publicznego w Tuchowie, zespół „Pokolenia”, uczniowie LO w Tuchowie i zespół „Misjonarze Nadziei”.

W piątek 7 lipca odbyło się nocne czuwanie młodzieży, Spotkanie to było zarazem ostatnim z tegorocznego cyklu czuwań „Droga wewnętrzna”, które miały miejsce przez ostatnie miesiące w tuchowskim sanktuarium.

Pielgrzymi każdego dnia mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Kapłani czekali na penitentów w konfesjonałach od wczesnych godzin rannych aż do wieczornego zasłonięcia Cudownego Obrazu.

Wśród celebransów odpustowych nie zabrakło pasterzy kościoła w Polsce, jak również biskupów misyjnych z Brazylii. Do tronu Matki Bożej pielgrzymowali bp Andrzej Jeż – ordynariusz tarnowski, bp Leszek Leszkiewicz oraz bp Stanisław Salaterski – biskupi pomocniczy diecezji tarnowskiej, bp Władysław Bobowski - biskup senior diecezji tarnowskiej, oraz bp Józef Wróbel SCJ i bp Antoni Długosz, a także biskupi misyjni z Brazylii: bp Czesław Stanula CSsR – biskup diecezji Itabuna oraz bp Marek Piątek – biskup diecezji Coari. Gościł również przełożony Prowincji Warszawskiej Redemptorystów - o. Janusz Sok CSsR.

