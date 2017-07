Wartości Polski, wartości Zachodu

2017-07-10 09:21

Antoni Szymański Senator RP

Jestem przekonany, że przemówienie skierowane do Polaków przez amerykańskiego prezydenta znajdzie swoje miejsce w historii naszego kraju i starego kontynentu. Przywódca wiodącego państwa świata przypomniał na czym cywilizacja Zachodu zbudowała swoją potęgę. Kluczem do jej przetrwania jest TOŻSAMOŚĆ: jeśli nie zapomnimy kim jesteśmy, to po prostu nie da się nas pokonać.

Rozważając tożsamość Polski, Donald Trump wskazuje na pryncypia tożsamości całego Zachodu. Kim zatem jest Polska? - jest geograficznym sercem Europy, ale – co jeszcze ważniejsze – w Polakach widzimy duszę Europy, wasz naród jest wielki, ponieważ wielki jest wasz duch. W jednych z pierwszych słów, którymi amerykański prezydent opisał jak widzi polską tożsamość odniósł się do naszej duchowości. To ów niezwyciężony duch pozwolił przetrwać utrapienia i wyzwania, jakich nie szczędziła Polsce historia. Trudno nie zgodzić się z Trumpem, który zaskakująco trafnie dostrzegł wartości, stanowiące fundament polskiej duchowości.

Na pierwszym miejscu postawił wiarę w Boga, którą na różne sposoby zaznaczaliśmy w swoich dziejach, a w szczególności ujawniło się to w latach pontyfikatu Jana Pawła II. Kiedy nadszedł 2 czerwca 1979 r., kiedy milion Polaków zgromadziło się na mszy z polskim papieżem, każdy komunista musiał wiedzieć, że opresyjny system wkrótce się zawali. Milion Polaków – mężczyzn, kobiet i dzieci – nagle wzniosło głosy w jednej modlitwie; milion Polaków, którzy nie prosili o bogactwo, nie prosili o przywileje; zamiast tego milion Polaków powie trzy proste słowa: „my chcemy Boga".

Druga wartość fundamentalna to wolność. Według Trumpa Polskę i USA łączy specjalna więź wykuta w ogniach historii i charakteru narodowego. Jest to braterstwo, które istnieje tylko pomiędzy narodami, które walczyły, krwawiły i ginęły o wolność. Jestem tu dzisiaj – stwierdził - nie tylko po to, by odwiedzić starego sojusznika, ale też pokazać was jako przykład wolności innym, którzy poszukują wolności i którzy chcą zebrać w sobie odwagę i gotowość, aby bronić naszej cywilizacji.

Kolejny zespół aksjomatów to historia, kultura i pamięć – wszystko to, co stanowi o naszej narodowej indywidualności, po czym odróżniamy się od innych a inni odróżniają nas od siebie. I wreszcie szczególnie dla mnie istotna kwestia - rodzina. Możemy mieć największe gospodarki i najbardziej śmiercionośną broń na ziemi, natomiast jeżeli nie będziemy mieli silnej rodziny, silnych wartości, to wtedy będziemy słabi i nie przetrwamy – podkreślił prezydent USA.

Wymienione wartości wskazane zostały jako fundamentalne nie tylko dla naszej narodowej tożsamości, ale również dla tożsamości kontynentu europejskiego oraz całej cywilizacji Zachodu. Duchowość jest naprawdę naszą siłą i warto cieszyć się, że pozwala nam trwać w wolności. Nie dajmy sobie odebrać dumy z tego, że przetrwaliśmy tyle prób dziejowych i potrafimy wnosić wiele dobra do dorobku współczesnej cywilizacji. Więc razem walczmy wszyscy tak, jak Polacy: za rodzinę, za wolność, za kraj i za Boga – podsumował Donald Trump.

Słów prezydenta Stanów Zjednoczonych wysłuchałem z uwagą. Stanowią dla mnie ważne potwierdzenie priorytetów na jakie stawiam w pracy dla Polski. I zachęcam wszystkich, by bez względu na to czym zajmują się zawodowo i jakie są ich zapatrywania społeczne, podejmowali stały wysiłek, by wspomniane tu wartości urzeczywistniać w codziennym życiu.

