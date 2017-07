Prezydent Duda: dziękuję Rodzinie Radia Maryja za wspaniałe dzieła

2017-07-09 14:33

tk, Radio Maryja / Częstochowa / KAI

Pod hasłem "Idźcie i głoście" na Jasnej Górze trwa 26. pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. "Chcę dzisiaj z całego serca podziękować Rodzinie Radia Maryja za wszystkie wspaniałe dzieła" – napisał w przesłaniu odczytanym tuż przed główną Msza św. prezydent Andrzej Duda. Swoje słowo skierowała też premier Beata Szydło. W wydarzeniu uczestniczyły tysiące pielgrzymów z kraju i zagranicy.

Fot. prezydent.pl

Centralnej Mszy św. przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, delegat ds. nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Przywołując w homilii słowa kard. Stefana Wyszyńskiego, gość z Watykanu zaapelował do Polaków o zgodę i miłość.

Abp Pawłowski stwierdził, że w ostatnim czasie dały o sobie znać "grupy nacisku, diabelskie knowania, które chcą rozmazać prawdziwy wizerunek rodziny, zdestabilizować, wprowadzić relatywizm (...), wcisnąć, że nienormalne jest normalne a to co normalne – jest staroświeckie, przestarzałe". Dodał, że siły te wyśmiewają "tych, co pragną mieć rodzinę, co pragną mieć więcej dzieci, którzy są hojni w dawaniu życia".

Kaznodzieja wskazywał, że "polskie serce jest skołatane i smutne" dodając, że "nie tak miało być". "Nie patrzmy na to, czy to prawa, lewa, środek – bo wszyscyśmy popsuli" – ocenił hierarcha.

Gość z Watykanu zastanawiał się, dlaczego we współczesnej Polsce jest dziś tak wiele kłótni, złości, pomówień. Wspomniał, że ci, którzy jeszcze niespełna 40 lat temu stali po tej samej stronie barykady i walczyli, żeby Polska była Polską, ryzykując wszystko podczas strajków i w stanie wojennym – teraz się pokłócili. "Nie czują się już braćmi? Zaufali swoim egoizmom, układom, sztucznym porozumieniom, dobrym radom czy nakazom także spoza tych granic? Czy może uwierzyli, że można Polskę bez Boga, bez chrześcijańskich korzeni budować?" – pytał w homilii abp Romero.

Przypomniał słowa kard. Wyszyńskiego, że nienawiścią nie obronimy naszej ojczyzny. "Brońmy jej więc miłością. Najprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciwko nikomu w ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować, nie możemy samych siebie poniewierać i bić" – cytował kaznodzieja słowa Prymasa Tysiąclecia.

Abp Robero przytoczył też stwierdzenie kard. Wyszyńskiego, że "trzeba spróbować innej drogi, drogi porozumienia przez miłość, które sprawi, że cały świat patrząc na nas będzie mówił: 'oto jak oni się miłują'". Hierarcha ocenił, że jest to wielkie i bardzo aktualne proroctwo Prymasa Polski. W odczytanym tuż przed Mszą św. przesłaniu od prezydenta RP, Andrzej Duda podziękował uczestnikom spotkania za to, że na co dzień kierują się ewangelicznym wskazaniem, które jest również hasłem obecnej pielgrzymki: „Idźcie i głoście”.

"Bardzo się cieszę, że Państwa wspólnota rozwija się i coraz pełniej rozkwita, wciąż owocując licznymi nowymi dziełami” – napisał prezydent. Dziękując Rodzinie radia Maryja za wszystkie "wspaniałe dzieła" wymienił audycje Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz "Nasz dziennik" i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.

Za realizację "chwalebnej ale i odpowiedzialnej misji" dziękowała też o. Tadeuszowi Rydzykowi i Rodzinie Radia Maryja premier Beata Szydło. Misja ta przejawia się "poprzez okazywane miłosierdzie i otwarcie serca na drugiego człowieka" oraz przez bycie wzorem postawy moralnej i inspirującym przykładem dla innych".

Pielgrzymkę zainaugurowała w sobotę Msza Św., której przewodniczył biskup senior diecezji kaliskiej Stanisław Napierała. W homilii podkreślił, że spotkanie Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze jest piękną tradycją, którą trzeba kontynuować.

"To spotkanie jest potrzebą serc tysięcy Polaków, którzy chcą się zobaczyć jako wspólnota ludzi wierzących, uformowanych na wartościach przekazywanych przez Radio Maryja i dzieła mu towarzyszące" – mówił bp Napierała.

Odnosząc się do krytyki, z którą spotyka się toruńska rozgłośnia kaznodzieja stwierdził, że "szatan walczy z prawdą, jaką Radio Maryja od ponad 25 lat głosi o Bogu, Ewangelii, Kościele, Polsce, życiu, małżeństwie, rodzinie. Ojciec kłamstwa nie może tego znieść, nie może znieść eklezjalno-twórczej działalności Radia Maryja, dzięki której zgromadzają się tysiące Polaków na modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego".

Dyrektor Radia Maryja o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, apelował, by nie dać się podzielić. "Tylko trzeba, żeby jeszcze wszyscy słuchali Radia Maryja. Idźcie i głoście! Jakby wszyscy Polacy słuchali Radia Maryja, Polska byłaby wnet zupełnie inna" – stwierdził redemptorysta.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r. w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycje docierały tylko do słuchaczy w Toruniu, Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Obecnie fale Radia Maryja przekraczają granice oceanu, co jest ważne dla Polonii. Poprzez Internet i nadawanie satelitarne radio słyszalne jest praktycznie na całym świecie.

