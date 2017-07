Wiktorówki: wspominano uczestników tragicznej wyprawy pod Mont Blanc

2017-07-09 09:47

jg / Wiktorówki / KAI

Na symbolicznym cmentarzu ludzi gór przy sanktuarium Matki Boskiej Jaworzyńskiej Królowej Tatr wspominano 8 lipca Jakuba Marka, Annę Pasek i Jakuba Stanowskiego, którzy 10 lat temu zginęli na lodowcu Bionnasey pod Mont Blanc.

- Stajemy tutaj dzisiaj po to, żeby powiedzieć sobie, że musimy umieć pogodzić, co to było kiedyś i to co jest dzisiaj. Taka jest nasza droga do świętości - mówił o. Cyprian Klahs. Dominikanin przewodniczył Mszy św. w intencji zmarłych 10 lat temu uczestników wyprawy pod Mont Blanc.

Po Eucharystii była jak zawsze modlitwa przy tablicy upamiętniającej trójkę młodych wędrowców. Widnieją na niej nazwiska tragicznie zmarłych trzech młodych ludzi na lodowcu Bionnasey pod Mont Blanc. Jest też cytat z Pisma Św.: „Wielbi Cię Panie dusza moja za te wielkie góry”.

Na Wiktorówki przybyły rodziny zmarłych, przyjaciele. Był czas na wspomnienia, a także jak zawsze poczęstunek. Dominikanie przygotowali herbatę, a pani Danuta Marek, mama Jakuba Marka serwowała ciasto rabarbarowe. Tablica upamiętniająca Jakuba Marka, Annę Pasek i Jakuba Stanowskiego zawisła na kamiennym murze przy kaplicy Matki Boskiej Jaworzyńskiej, znajdują się tam także inne tablic.

Na tablicach są nazwiska tych, którzy w górach zginęli albo góry kochali. Upamiętniono tu m.in. załogę śmigłowca, ratowników, ośmiu młodych ludzi, których przygniotły zwały śniegu.

Działy: Niedziela Małopolska

Tagi: tragedia Góry