Kraków: ruszają zapisy na XXVI Pieszą Pielgrzymkę Dominikańską na Jasną Górę

2017-07-08 18:02

md / Kraków / KAI

Pod hasłem „Wy dajcie im jeść!” 3 sierpnia wyruszy z bazyliki św. Trójcy w Krakowie piesza pielgrzymka dominikańska na Jasną Górę. Jutro o godz. 10.00 ruszają internetowe zapisy pątników. W tym roku szczególnym przewodnikiem dominikańskich pielgrzymów na Jasną Górę będzie św. Brat Albert.

Fot. Bożena Sztajner/Niedziela

Patriota, artysta, tercjarz franciszkański, założyciel zgromadzenia zakonnego i wreszcie jałmużnik Krakowa poznał różne aspekty nędzy i głodu trapiącego ludzi, zarówno głodu fizycznego, jak i nienasycenia serca. Hasłem pielgrzymki są słowa „Wy dajcie im jeść!”, skierowane przez Jezusa do apostołów. Są one, jak twierdzą organizatorzy pielgrzymki, programem życia chrześcijańskiego. „Kościół karmi nas w Słowie Bożym, sakramentach i wspólnocie, zaspokaja głód miłości i poznania prawdy, ale również ten podstawowy głód chleba. Każdy z ochrzczonych jest powołany do tego, by odpowiadać na różne formy głodu we współczesnym świecie” – podkreślają.

Na dominikański szlak wyruszają różne grupy. Wśród nich jest słynna Dziewiętnastka, czyli grupa młodzieży szkół średnich. Idzie na czele pielgrzymki, mogą w niej uczestniczyć osoby w wieku 15-20 lat. Nieco starsi, zwłaszcza maturzyści i studenci, mogą zapisać się do jednej z dwóch grup

Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka”. Na Jasną Górę idzie również Grupa Janki. Pokutnego charakteru wędrówki pielgrzymkowej można doświadczyć w grupie Pokuta. Podczas drogi zachowywane jest całkowite milczenie, a ciszę przerywają jedynie tradycyjne modlitwy Kościoła oraz konferencje. Podczas drogi uczestnicy mają czas na osobistą modlitwę oraz medytację Słowa Bożego.

Pokutny charakter grupy wyraża się również w rezygnacji ze spania na kwaterach. Uczestnicy korzystają przede wszystkim z noclegów pod namiotami. Z Pokutą mogą pójść wszyscy w wieku 18-40 lat. Spragnieni ciszy mogą dołączyć do dwóch grup o nazwie Cisza. Idą one na końcu pielgrzymki. W drodze są nabożeństwa, pieśni, konferencje, a także odcinki w ciszy z konkretnym tematem do przemyślenia i przemodlenia. W drodze można się spowiadać, ale nie można rozmawiać.

Z dominikanami na Jasną Górę idzie również grupa rodzinna, która zrodziła się z faktu, że pielgrzymi, którzy kiedyś pielgrzymowali samotnie, teraz chcą iść ze swoimi dziećmi. Konferencje w drodze będą skierowane do dorosłych, ale zajęcia na postojach i elementy muzyczne uwzględniać będą najmłodszych. Na Jasną Górę pielgrzymka dotrze 9 sierpnia.

Zapisy na XXVI Pielgrzymkę Dominikańską odbywają się wyłącznie za pomocą formularza na stronie internetowej. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, miejsce zostaje zarezerwowane na 4 godziny. Należy w tym czasie opłacić rejestrację – jest to możliwe jedynie poprzez system płatności elektronicznych. Dopiero zaksięgowanie wpłaty jest równoznaczne z poprawnym ukończeniem procesu zapisu.

W trakcie jednej godziny do każdej z grup może zapisać się maksymalnie 15 osób. Po przekroczeniu tego limitu, zapisy w danej grupie zostaną zablokowane i wznowione w kolejnej godzinie zapisów.

Dominikańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła po raz pierwszy w 1993 roku. Wcześniej jako słynna grupa „9”, organizowana przez duszpasterstwo akademickie „Beczka”, była częścią Pielgrzymki Krakowskiej. „Dziewiątka” przyciągała tak wielką liczbę pielgrzymów z całej Polski, że konieczne stało się utworzenie osobnej pielgrzymki.

Działy: Niedziela Małopolska

