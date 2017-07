Prawie 360 tys. zł. dla syryjskich rodzin od parafii podbeskidzkich

2017-07-08 18:00

rk / Bielsko-Biała / KAI

Do akcji „Rodzina Rodzinie”, którą koordynuje bielsko-żywiecka Caritas, włączyło się już 117 parafii z Podbeskidzia. Wartość tej pomocy to ponad 358 tysięcy złotych. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel, który zaapelował do parafii i wiernych, by wsparli akcję Caritas Polska, osobiście objął opieką jedną rodzinę syryjską w ramach akcji „Rodzina Rodzinie”.

Fot. Caritas Polska

Polub nas na Facebooku!

Jak poinformował dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kasprowski, w odpowiedzi na prośbę ordynariusza półroczną zapomogą zostało objętych do końca maja br. 117 syryjskich rodzin.

Przystępując do programu. deklaruje się przekazywanie przez pół roku kwoty 510 zł, która poprzez Caritas Polska trafia bezpośrednio do konkretnej, znanej z nazwiska i sytuacji bytowej, rodziny syryjskiej. Wartość tej pomocy w diecezji to ponad 358 tysięcy złotych.

"W skali kraju ofiarodawcy z naszej diecezji stanowią jedną z najliczniejszych grup wspierających ten program. Półroczne zapomogi zadeklarowały parafie, wspólnoty modlitewne, ruchy i stowarzyszenia katolickie oraz osoby prywatne” – podkreślił kapłan.

Reklama

Zauważył jednocześnie, że poza bezpośrednim zadeklarowaniem półrocznej pomocy w elektronicznym systemie programu „Rodzina Rodzinie”, można również wpłacać na konto Caritas diecezji bielsko-żywieckiej dowolną kwotę wsparcia. Z tego funduszu Caritas diecezjalna będzie finansowała pomoc dla kolejnych syryjskich rodzin. Deklaracje pomocy konkretnym syryjskim rodzinom można składać poprzez portal programu „Rodzina rodzinie”.

Duchowny wyjaśnił, że pomoc Caritas jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka, który podkreślił, że „uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia”, oraz na prośbę biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. W swym wielkopostnym komunikacie biskup poprosił, aby każda parafia diecezji pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska.

„Wdzięczny za waszą służbę, prośbę tę polecam duszpasterzom, katechetom, członkom zespołów charytatywnych, wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Stajemy wobec bardzo konkretnej możliwości świadczenia jałmużny wielkopostnej. Odczytajmy tę możliwość jako znak czasu” – napisał bp Pindel. Chcąc dać przykład innym, sam objął opieką jedną z poszkodowanych rodzin syryjskich.

Swoje wsparcie wierni w diecezji bielsko-żywieckiej mogą przekazać, bezpośrednio „adoptując” jedną syryjską rodzinę na okres pół roku za pośrednictwem portalu www.rodzinarodzinie.caritas.pl., składając jednorazowo bądź systematycznie ofiarę w swojej parafii, lub dołączając do Rodziny Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która gromadzi na specjalnym koncie nawet najdrobniejsze i jednorazowe wpłaty od osób chcących wesprzeć to dzieło.

Według czerwcowych statystyk, projekt Caritas Polska „Rodzina Rodzinie” obejmuje opieką 4 tys. 247 rodzin w Syrii, którym pomoc zadeklarowało już 13 tys. 191 darczyńców. Zgodnie z danymi z dnia 28 czerwca br. kwota przekazana dotąd do beneficjentów, to 5 mln 668 tys. 260,38 zł, a wartość całego programu – zgodnie z deklaracjami darczyńców do końca 2017 r. – wynosi 20 mln 795 tys. 032,44 zł.

Wśród beneficjentów znajdują się nie tylko rodziny i osoby prywatne, ale też m.in. biskupi, księża, zgromadzenia zakonne, szkoły, fundacje i firmy. Pomoc napływa także od darczyńców z Niemiec, Holandii, Belgii, USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanady oraz Francji.

Działy: Niedziela na Podbeskidziu

Tagi: pomoc Bielsko-Biała