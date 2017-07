Wyruszyła 37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

„Nasze wędrowanie jest wejściem na wyprawę na drugi brzeg, jest wejściem na wyprawę, która powinna nas doprowadzić do jeszcze ściślejszego związku z Panem Bogiem. Idziemy wyposażeni w niezwykłą pomoc, jaką jest opieka Matki Bożej” – mówił abp Adam Szal – metropolita przemyski, podczas Eucharystii inaugurującej 37. Przemyską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.

Przez najbliższe dni ok. 1300 pątników przemierzy ok. 380 km. Będą przechodzili przez diecezje: rzeszowską, tarnowską i kielecką. Pielgrzymi wyszli z różnych miast archidiecezji. Oprócz Przemyśla, z Jarosławia, Przeworska, Leżajska, Łańcuta, Leska, Brzozowa i Krosna. W sumie 10 grup. Każda grupa ma swojego patrona. Wszystkie grupy spotykają się trzykrotnie na wspólnej modlitwie. Najpierw podczas uroczystej Eucharystii w miejscowości Paszczyna, gdzie grupy spotykają się jako cała pielgrzymka po raz pierwszy, następnie w Dąbrowie Tarnowskiej na nabożeństwie patriotycznym, oraz pod Częstochową na nabożeństwie pokutnym.

Oddzielna grupę stanowi grupa duchowych pielgrzymów, którym patronuje bł. ks. Jan Baliki, przemyski kapłan, rektor i profesor przemyskiego seminarium. Duchowi pielgrzymi, otrzymują książeczkę uczestnika i swoim cierpieniem oraz modlitwą wspierają idących na Jasną Górę pielgrzymów.

Hasłem tegorocznej pielgrzymki jest wezwanie „Idźcie i głoście Ewangelię”. Podczas pielgrzymi, uczestniczy będą wsłuchiwali się w konferencje dotyczące nowej ewangelizacji i nowych form sposobu głoszenia Ewangelii. Pielgrzymi będą także codziennie otrzymywać słowo życia, którym pątnicy będą się dzielili z innymi uczestnikami pielgrzymki.

Metropolita przemyskie, zachęcając do skorzystania z możliwości jakie daje pielgrzymka zachęcał, aby był to czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem: Będziemy mieli okazję zanurzyć się w Pismo Święte. Zechciejmy podejmować te inicjatywy, które zostały przygotowane, to jest oferta i dar zechciejmy z tego daru skorzystać, właśnie po to, aby ta przeprawa na drugi brzeg zaowocowała naszym zbliżeniem się do Pana Boga. Obyśmy wrócili z tej pielgrzymki może zmęczeni, ale umocnienie przyjaźnią z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. Obyśmy wrócili z przekonaniem, że nawet w obliczu największych burz mamy kogoś, kto potrafi wszystkie burze odwołać i ich skutki zniweczyć. Mamy przy sobie Jezusa Chrystusa, do którego prowadzi nas Matka Najświętsza – zakończył arcybiskup.

Abp Szal zachęcał także, by pielgrzymka była czasem modlitwy za drugiego człowieka i podejmowania wyrzeczenia: „Zostawmy ze sobą wszystko, ale też weźmy ze sobą tych, którzy pozostają tutaj, omadlajmy ich w naszym wędrowaniu i podejmując takie, czy inne wyrzeczenia czy trudy naszego wędrowania” – zauważył hierarcha.

Historia przemyskiej pielgrzymki sięga roku 1978, kiedy pielgrzymka wyszła z Rzeszowa, trzy lata później, diecezjalna piesza pielgrzymka wyruszyła także z Przemyśla. Od tego czasu, każdego roku w ze stolicy diecezji, 4 lipca wyrusza Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Od początku pielgrzymce towarzyszy abp Adam Szal, który pieszo pokonuje cały dystans.

