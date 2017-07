Trump w drodze do Polski

2017-07-05 17:17

Air Force One z prezydentem Donaldem Trumpem już w drodze do Polski. Na Okęciu pojawi się ok. godz. 22.

Air Force One z prezydentem USA Donaldem Trumpem na pokładzie odleciał z bazy wojskowej Andrews koło Waszyngtonu do Polski. Trump spotka się w Warszawie m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą.

Amerykański prezydent przyleci do stolicy Polski w środę wieczorem. Następnego dnia będzie w Warszawie gościem szczytu krajów Trójmorza. Wezmą w nim udział przywódcy państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej, którzy mają m.in. prowadzić rozmowy o współpracy transatlantyckiej w dziedzinie inwestycji rozwojowych.

Przed wylotem Trump napisał na Twitterze, że „przygotowuje się do wyjazdu do Polski, skąd uda się do Niemiec na (szczyt) G20”.

W czwartek po południu Trump wygłosi przemówienie na warszawskim Placu Krasińskich. Następnie uda się na szczyt G20 w Hamburgu.

