Białoruś: uroczystości odpustowe w narodowym sanktuarium

2017-07-03 19:20

RV / Budsław / KAI

W narodowym sanktuarium maryjnym w Budsławiu odbyły się doroczne uroczystości odpustowe. Czczony jest tam cudowny obraz Matki Bożej Budsławskiej, Patronki Białorusi. Tegoroczny odpust łączył się ze świętowaniem 100. rocznicy objawień fatimskich i był obchodzony pod hasłem: „Fatimskie przesłanie Maryi – droga do nawrócenia”.

Fot. kvit84/pl.wikipedia.org

Bazylika Wniebowzięcia NMP w Budsławiu

W uroczystościach udział wzięli liczni pielgrzymi z całej Białorusi, część z nich przybyła w pieszych pielgrzymkach. Uroczystości zakończyły się Eucharystią pod przewodnictwem abp. Tadeusza Kondrusiewicza, przewodniczącego episkopatu Białorusi.

W kazaniu metropolita mińsko-mohylewski zaznaczył, że obchody Jubileuszu stulecia wydarzeń fatimskich mają pomóc wszystkim ludziom lepiej zrozumieć prawdę o nieustannej walce między dobrem a złem. „Dziękujemy Najświętszej Maryi Pannie za opiekę nad nami podczas długiej nocy prześladowań za wiarę, bo widzimy, że Boża prawda zatriumfowała. Wydawało się, że słowo Boże już nigdy nie będzie głoszone na naszej ziemi, a szatan nas zwyciężył (...). Jednak Bóg pokazał po raz kolejny, że On jest Panem historii” – mówił hierarcha.

Zwracając się do Maryi abp Kondrusiewicz prosił w imieniu wszystkich uczestników liturgii, aby dopomagała być im wiernymi dziećmi Kościoła, którzy zaniosą całemu narodowi Jej przesłanie, zachęcające do modlitwy i nawrócenia, w celu zachowania go od wpływów złego ducha. Kaznodzieja zachęcił wszystkich do wzajemnej odpowiedzialności za siebie i do poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, w którym jest miejsce dla wszystkich.

Na zakończenie Mszy przewodniczący episkopatu odczytał przed obrazem Matki Bożej Budsławskiej Akt Zawierzenia wszystkich wiernych mieszkających na Białorusi. Liczny udział pielgrzymów, którzy przybyli ze wszystkich diecezji, jest po raz kolejny dowodem na to, że w tym kraju ludzie garną się do Kościoła, starając się być wiernymi Bogu, krzyżowi i Ewangelii.

Działy: Europa

Tagi: sanktuarium uroczystość