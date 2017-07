Najcenniejszy dar

1 rocznica ukazania Relikwii Eucharystycznych do publicznego kultu

2017-07-03 07:58

Ks. Waldemar Wesołowski

2 lipca br. minął rok od uroczystego przekazania do publicznego kultu relikwii Wydarzenia Eucharystycznego, jakie dokonało się w parafii św. Jacka w Legnicy. Uroczystości przewodniczył emerytowany biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt.

Fot. Ks. Waldemar Wesołowski

Msza św. jubileuszowa odprawiona została w południe z udziałem licznego grona kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich. Ksiądz Biskup w homilii podkreślił, że ten znak jest wyrazem miłości Boga do człowieka, ale też zobowiązaniem do dawania świadectwa o obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Bp Regmunt zaznaczył, że w świetle słowa Bożego powinniśmy zgłębiać tę tajemnicę: - „Podobnie jak w historii Izraela Bóg wiele razy ukazywał troskę o swój lud, który zmierzał do ziemi obiecanej, tak dziś Chrystus w Eucharystii staje się pokarmem na naszej drodze, pokarmem, który daje życie wieczne” – mówił. Dodał też, że Eucharystia dla Kościoła to najświętsza czynność: - „Eucharystia uobecnia ofiarę Jezusa, jednoczy nas z Ojcem, czyni nas dziećmi Boga i jednoczy cały Kościół, który jest w drodze”.

Bp Stefan zauważył, że wydarzenie, które dokonało się w kościele św. Jacka stawia przed nami pytania: o jakość naszego udziału w Eucharystii, o sposób naszej adoracji Najświętszego Sakramentu, o postawę naszej wdzięczności za dar Eucharystii.

W dalszej części homilii bp Regmunt przypomniał postaci świętych, których życie było związane z Eucharystią. Dla św. Jana Pawła II, św. Jana Marii Vianneya, Matki Teresy z Kalkuty czy innych, Eucharystia była źródłem siły i dążenia do świętości. „Trwali przy Chrystusie, trwali na adoracji, wsłuchiwali się w to, co Jezus do nich mówił. Eucharystia była dla nich źródłem łask, podobnie jest i dla nas” – zaznaczył ks. Biskup.

Na zakończenie podkreślił, że to, co wydarzyło się w kościele św. Jacka „to dar Boga dla nas, ale też zobowiązanie”. „W dzisiejszych czasach, w których próbuje się eliminować Boga z życia człowieka na różne sposoby, potrzeba nam dojrzałej wiary, nadprzyrodzonej nadziei i miłości, by być świadkami Chrystusa, który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przychodźmy do Niego i dziękujmy Mu za ten znak realnej obecności” – zakończył bp Regmunt.

Warto przypomnieć, że 25 grudnia 2013 roku, w Boże Narodzenie, podczas udzielania Komunii św. na posadzkę upadł jeden z konsekrowanych komunikantów. Zgodnie z procedurą, został on włożony do kielicha z wodą i zamknięty w tabernakulum w celu rozpuszczenia w wodzie. Po 2 tygodniach, 4 stycznia 2014r. zauważono na fragmencie hostii czerwone przebarwienie. Ówczesny biskup legnicki Stefan Cichy powołał komisję w celu zbadania tego zjawiska. 10 lutego 2014 roku w obecności komisji diecezjalnej specjaliści pobrali próbki do badań. Dwa niezależne Zakłady Medycyny Sądowej we Wrocławiu i Szczecinie przeprowadziły liczne badania m.in. DNA, histopatologiczne, histochemiczne, mikrobiologiczne i badania grzybicze. Wynik drugiego badania wskazuje na ludzkie pochodzenie tkanki, a dokładnie na tkanki mięśnia serca w stanie agonii.

10 kwietnia 2016 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej biskup Zbigniew Kiernikowski upublicznił wiadomość o wydarzeniu eucharystycznym. Od tego momentu do świątyni zaczęli przyjeżdżać pielgrzymi niemal z całego świata. Natomiast 2 lipca 2016 roku bp Zbigniew Kiernikowski przewodniczył mszy św. z udziałem bp Marka Mendyka, biskupa seniora Stefana Cichego, duchowieństwa i wiernych, podczas której wystawiono relikwie do publicznego kultu. W uroczystości ukazania relikwii eucharystycznych wzięło udział około 3 tys. wiernych z diecezji legnickiej i całej Polski.

tekst i foto ks. Waldemar Wesołowski

