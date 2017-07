50-lecie koronacji w Leśniowie

Nasze wielkie tak! - dla rodziny

2017-07-02 19:32

Anna Wyszyńska

Pielgrzymi z całej Polski przybyli 2 lipca do sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w Leśniowie w archidiecezji częstochowskiej na jubileusz 50-lecia koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Leśniowskiej zwanej Uśmiechniętą. Uroczystość była okazją do przypomnienia okoliczności, w jakich kard. Stefan Wyszyński – prymas Polski i kard. Karol Wojtyła – metropolita krakowski dokonali pół wieku temu koronacji słynącej łaskami figury oraz do modlitwy w intencji rodziny – rodziny jako związku mężczyzny i kobiety, otwartego na życie we wszystkich jego fazach.

Sumę, której przewodniczył abp Wojciech Polak – prymas Polski, koncelebrowało liczne grono kapłanów, wśród nich abp Stanisław Nowak, bp Andrzej Przybylski oraz o. Arnold Chrapkowski – generał Zakonu Paulinów.

W homilii abp Wojciech Polak nawiązał do nauczania papieża Franciszka poświęconego rodzinie, która jest dobra nowiną, która „ratuje nas od licznych ataków, od zniszczeń, od kolonizacji zarówno pieniądza, jak i ideologii, które zagrażają światu”. Nawet jeżeli, jak powiedział jeden z niemieckich biskupów w reakcji na decyzję niemieckiego parlamentu, który przyznał parom jednopłciowym prawo do zawierania rodziny, małżeństwo i rodzina wpadają dziś pod koła politycznej taktyki, to trzeba odważnie bronić prawdy o małżeństwie i rodzinie, jako o związku mężczyzny i kobiety otwartego na życie, otwartego na wierną miłość.

– Trzeba też – kontynuował Prymas – upominać się o jakość życia w rodzinie: o szacunek dla rodziców, dla osób starszych, o miłość, o kształtowanie naszych wzajemnych relacji w duchu cierpliwości, służby, w duchu wzajemnego przebaczenia i oddania, w duchu pokory, zgodności we wzajemnych uczuciach.

W liście na 9 Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w przyszłym roku, Papież dał wiele konkretnych wskazówek na temat budowania dobrych relacji w rodzinie. Budowanie takich relacji oznacza dawanie siebie, przebaczanie, cierpliwość, szacunek, używanie zwrotów: czy mogę, dziękuję, przepraszam. Każdego dnia doświadczamy naszych ułomności i słabości, dlatego potrzebna jest pokora i głębokie pragnienie formowania siebie. – Pielgrzymi, którzy podążają do Sanktuarium Matki Bożej Patroni Rodzin w Leśniowie powtarzają swoje wielkie Tak! - dla rodziny opartej na zamyśle Boga – podkreślił Prymas.

Abp Wojciech Polak mówił również o trudnych warunkach, w jakich 13 sierpnia 1967 r. odbyła się koronacja, której ówczesne władze starały się przeszkodzić. Od Ojców Paulinów domagano się rozebrania podium przygotowanego na uroczystości, straszono ich odpowiedzialnością przed kolegium. Pisał o tym w swoich zapiskach „Pro memoria” kard. Stefan Wyszyński, zaznaczając, że mimo przeszkód cała uroczystość odbyła się zgodnie ze scenariuszem. Tak wówczas, jak wcześniej od 1382 r., Maryja trwała tutaj, jak perła uroniona z królewskiego diademu, przy źródełku, które w sposób błogosławiony ujawniło swoją życiodajną moc. - Obecność Maryi w tym świętym miejscu jest przez wieki dla nas szczególnym znakiem Bożej miłości i Bożego błogosławieństwa – podkreślił abp Polak. – Jest Ona obecna we wspólnocie częstochowskiego Kościoła, a zarazem obecna na duchowym szlaku, który prowadzi na Jasną Górę, do duchowej stolicy Polski. Nie tylko przypomina, że wielkie rzeczy Jej samej uczynił Bóg, ale jednocześnie odpowiada swoją miłością do tych, którzy tutaj przychodzą i czczą jako patronkę rodzin.

Dziękując za złoty jubileusz koronacji Leśniowskiej Pani Ksiądz Prymas życzył pielgrzymom, aby Maryja, która ufnie zawierzyła Bogu całe swoje życie i życie swojej rodziny, była dla nich przewodniczką na drogach wiary i żywym przykładem przyjęcia Chrystusa, a także pokornego i ufnego zawierzenia siebie.

O. Arnold Chrapkowski – generał Zakonu Paulinów, który zabrał głos na zakończenie Eucharystii podkreślił, że Maryja obecna w znaku leśniowskiej figury wpisała się bardzo mocno w życie osób tutaj mieszkających i tutaj przybywających, a także w kształtowanie paulińskiego powołania. W klasztorze w Leśniowie znajduje się pauliński nowicjat, przybywają tutaj kandydaci do zakonu pochodzący z różnych części świata, różnych języków i kultur. Ojciec Generał podziękował abp. Wojciechowi Polakowi za posługę, za przypomnienie o obowiązku troski o rodzinę i o jakość rodzinnego życia. – Kościół jest silny rodziną, niech to przesłanie z tego miejsca będzie obecne w naszych sercach, umysłach, naszych codziennych postawach ponieważ nie kto inny ale właśnie rodzice są wychowawcami powołań do życia małżeńskiego, rodzinnego, konsekrowanego – podkreślił Ojciec Generał.

Wśród grup pielgrzymkowych, które przybyły do Leśniowa, była pielgrzymka rowerowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z Witkowic.

Po uroczystej sumie na plenerowej scenie odbył się „Koncert w hołdzie Pani Leśniowskiej” w wykonaniu „Capella Vartiensis” i Młodzieżowego Chóru „Tutti” z towarzyszeniem Zawierciańskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej pod dyrekcją Leopolda Stawarza.

Jubileuszowe uroczystości będą kontynuowane. W dniach od 3 do 8 lipca o godz. 18.30 w Ogrodzie Różańcowym odbywać się będą procesje Maryjne, zakończone Eucharystią. W niedzielę 9 lipca odbędzie się odpust ku czci Matki Bożej Leśniowskiej. Uroczystościom przewodniczyć będzie bp Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej.

