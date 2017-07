Na rowerach z Rzeszowa do Fatimy

2017-07-02 17:08

tn / Rzeszów / KAI

„Nawracajmy się” – pod takim hasłem 55 pielgrzymów z całej Polski jedzie na rowerach do Fatimy. Grupa wyjechała z Rzeszowa 1 lipca. Po 23 dniach jazdy i pokonaniu prawie 3800 kilometrów, pątnicy rowerowi zamierzają modlić się w Sanktuarium Matki Bożej w Fatmie.

Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 7.00 Mszą św. w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie. Po Eucharystii pielgrzymi wyruszyli w kierunku Krakowa. Najmłodszy z kolarzy ma 16 lat, a najstarszy 74. Są to osoby z całej Polski, m.in z Gdańska, Warszawy i Śląska. W grupie 55 pielgrzymów jest 5 księży.

Pierwszy nocleg miał miejsce po przejechaniu 157 km w Niepołomicach. Niedzielna trasa prowadzi na południe do Cieszyna. W piątym dniu kolarze odwiedzą Mariazell, w ósmym dotrą do La Salette, w trzynastym – do Lourdes, w dwudziestym – do Santiago de Composteli. Ostatni, 21 etap, 23 lipca, zaprowadzi ich do Fatimy. Średnio pielgrzymi pokonują dziennie ok. 170 km. Najdłuższy odcinek z Lourdes do San Sebastian liczy 214 km. Łącznie trasa ma 3789 km, z czego 2926 km pielgrzymi przejadą rowerami, a pozostałe kilometry – autokarem.

Pątnicy rowerowi codziennie uczestniczą w Eucharystii, odmawiają różaniec, modlą się koronką do Bożego miłosierdzia, a w godzinach wieczornych uczestniczą w Apelu Jasnogórskim.

W drodze powrotnej autokarem pielgrzymi zatrzymają się na nocleg w Barcelonie, Ghiarze i Budapeszcie. Do Rzeszowa przyjadą 28 lipca.

Organizatorem pielgrzymki jest Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej. Jej przebieg koordynuje Jan Furtek.

